Официально. Украина летом сыграет на товарищеском турнире. Известны два соперника

Летом 2025 года состоится товарищеский турнир в канадском Торонто. В нем примут участие 4 сборных. Среди них и национальная команда Украины.

Матчи в рамках этого соревнования пройдут в период с 7 по 10 июня. Соперниками "сине-желтых" станут сборные Канады (7 июня) и Новой Зеландии (10 июня). С еще одним участникомм в виде Кот-д'Ивуара Украина не сыграет.

По регламенту турнира, победителю будут присуждать 3 очка, за ничью - одно, за победу в серии пенальти - 2. Во всех играх будет выявлен победитель. После истечения 90 минут основного времени команды сразу будут бить одиннадцатиметровые.

Canada Soccer’s Men’s National Team, Ukraine, Côte d’Ivoire and New Zealand to go head-to-head as part of inaugural Canadian Shield tournament ????????️#CANMNThttps://t.co/ORfOQsgDXa