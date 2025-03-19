Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально. Украина летом сыграет на товарищеском турнире. Известны два соперника
Хороший способ поддержать форму
Getty Images/Global Images Ukraine
Летом 2025 года состоится товарищеский турнир в канадском Торонто. В нем примут участие 4 сборных. Среди них и национальная команда Украины.
Матчи в рамках этого соревнования пройдут в период с 7 по 10 июня. Соперниками "сине-желтых" станут сборные Канады (7 июня) и Новой Зеландии (10 июня). С еще одним участникомм в виде Кот-д'Ивуара Украина не сыграет.
По регламенту турнира, победителю будут присуждать 3 очка, за ничью - одно, за победу в серии пенальти - 2. Во всех играх будет выявлен победитель. После истечения 90 минут основного времени команды сразу будут бить одиннадцатиметровые.
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Canada Soccer’s Men’s National Team, Ukraine, Côte d’Ivoire and New Zealand to go head-to-head as part of inaugural Canadian Shield tournament ????????️#CANMNThttps://t.co/ORfOQsgDXa— CANMNT (@CANMNT_Official) March 19, 2025
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