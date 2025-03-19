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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Официально. Украина летом сыграет на товарищеском турнире. Известны два соперника

Национальная сборная Украины
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Официально. Украина летом сыграет на товарищеском турнире. Известны два соперника

Getty Images/Global Images Ukraine

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Летом 2025 года состоится товарищеский турнир в канадском Торонто. В нем примут участие 4 сборных. Среди них и национальная команда Украины.

Матчи в рамках этого соревнования пройдут в период с 7 по 10 июня. Соперниками "сине-желтых" станут сборные Канады (7 июня) и Новой Зеландии (10 июня). С еще одним участникомм в виде Кот-д'Ивуара Украина не сыграет.

По регламенту турнира, победителю будут присуждать 3 очка, за ничью - одно, за победу в серии пенальти - 2. Во всех играх будет выявлен победитель. После истечения 90 минут основного времени команды сразу будут бить одиннадцатиметровые.

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Источник:
CANMNT
Опубликовал: Александр Бураков
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