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Пополнение в лазарете? Ключевой футболист сборной Украины может не сыграть против Бельгии

Национальная сборная Украины
Обновлено

Неожиданная новость

Пополнение в лазарете? Ключевой футболист сборной Украины может не сыграть против Бельгии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий итальянской "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик рискует пропустить первый матч плей-офф Лиги наций против сборной Бельгии. Об этом сообщает корреспондент UA-Футбол с места событий.

Сегодня, 19-го марта, утром сборная Украины переехала из Бенидорма, где начался сбор подопечных Реброва, в город проведения поединка против Бельгии – Мурсию. Однако не все футболисты прибыли в отель вместе.

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Быстрее всех приехал Артем Довбик. Он и водитель микроавтобуса были в масках для лица, ведь нападающий подхватил вирус. Довбик сразу же направился в свой номер.

Пока неизвестно, сможет ли Артем сыграть в матчах против Бельгии.

Довбик принял участие в четырех из шести поединков сборной в Лиге наций прошлой осенью. Первые два пропустил из-за травмы. На его счету один забитый мяч.

Сборная Украины сыгрет против Бельгии в Мурсии завтра, 20-го марта. Начало матча – 21:45 по киевскому времени.

Материал подготовлен при поддержке лицензионного букмекера GGBET. Сделать прогноз на матч Украина - Бельгия можно вместе с GGBET

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Украина Бельгия Артем Довбик эксклюзив UA-Футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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Manowar (Харьков)
19.03.2025 в 17:09
Небольшая потеря если Довбик и не сыграет. Яремчук его сейчас на голову выше!
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Комментарии 1
avatar
Manowar (Харьков)
19.03.2025 в 17:09
Небольшая потеря если Довбик и не сыграет. Яремчук его сейчас на голову выше!
Ответить
0
1

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