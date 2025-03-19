Пополнение в лазарете? Ключевой футболист сборной Украины может не сыграть против Бельгии

Нападающий итальянской "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик рискует пропустить первый матч плей-офф Лиги наций против сборной Бельгии. Об этом сообщает корреспондент UA-Футбол с места событий.

Сегодня, 19-го марта, утром сборная Украины переехала из Бенидорма, где начался сбор подопечных Реброва, в город проведения поединка против Бельгии – Мурсию. Однако не все футболисты прибыли в отель вместе.

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Быстрее всех приехал Артем Довбик. Он и водитель микроавтобуса были в масках для лица, ведь нападающий подхватил вирус. Довбик сразу же направился в свой номер.

Пока неизвестно, сможет ли Артем сыграть в матчах против Бельгии.

Довбик принял участие в четырех из шести поединков сборной в Лиге наций прошлой осенью. Первые два пропустил из-за травмы. На его счету один забитый мяч.

Сборная Украины сыгрет против Бельгии в Мурсии завтра, 20-го марта. Начало матча – 21:45 по киевскому времени.