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И привел аргументы. Экс-игрок сборной Украины верит в успех в матче с Бельгией
Сергей Дирявка верит в нашу команду
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-защитник
"Склоняюсь к тому, что украинцы возьмут верх – 2:1. Пожалуй, у бельгийцев более "звездный" состав, но завтра подопечным Сергея Реброва должны пригодиться преимущество в командных действиях и лучший настрой", - сказал Дирявка.
Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.
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