И привел аргументы. Экс-игрок сборной Украины верит в успех в матче с Бельгией

Экс-защитник сборной Украины Сергей Дирявка рассказал кому отдает предпочтение в первом поединке раунда плей-офф Лиги наций в котором наша команда сыграет с Бельгией.

"Склоняюсь к тому, что украинцы возьмут верх – 2:1. Пожалуй, у бельгийцев более "звездный" состав, но завтра подопечным Сергея Реброва должны пригодиться преимущество в командных действиях и лучший настрой", - сказал Дирявка.

Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.