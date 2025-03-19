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И привел аргументы. Экс-игрок сборной Украины верит в успех в матче с Бельгией

Национальная сборная Украины
Обновлено

Сергей Дирявка верит в нашу команду

И привел аргументы. Экс-игрок сборной Украины верит в успех в матче с Бельгией

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник сборной Украины Сергей Дирявка рассказал кому отдает предпочтение в первом поединке раунда плей-офф Лиги наций в котором наша команда сыграет с Бельгией.

"Склоняюсь к тому, что украинцы возьмут верх – 2:1. Пожалуй, у бельгийцев более "звездный" состав, но завтра подопечным Сергея Реброва должны пригодиться преимущество в командных действиях и лучший настрой", - сказал Дирявка.

Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.

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Украина Сергей Дирявка Бельгия
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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