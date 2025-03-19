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"Это было странно и грустно", - Трубин вспомнил матчи Евро-2024
Нам снова играть с Бельгией
Фото: пресслужба УАФ
Голкипер
– Как воспринимаешь Бельгию?
– Это одна из сильнейших сборных. Да, у них был неудачный период, но сейчас Бельгию возглавил новый тренер – Руди Гарсия. В его распоряжении сильные игроки, как и вся команда, в целом мощная.
- Чего ожидаешь от атакующих игроков Бельгии? Там же что ни фамилия, то имя - Лукаку из "Наполи", Троссар из "Арсенала", де Кетеларе из "Аталанты", Доку из "Манчестер Сити", Опенда из "Лейпцига". Да разве всех перечислишь?
- Да я не смотрю только на атакующих игроков. Это одна команда, единый механизм. У них игроки высокого уровня, играющие в топовых клубах. Это будет очень тяжело, очень сложно, но именно в матчах с такими командами улучшается наш уровень, как команды в целом, так и лично каждого из игроков.
– Какие воспоминания остались от матча с Бельгией на Евро-2024?
– С одной стороны положительные, потому что помню, что удалось не пропустить, но с другой – мы не выиграли и вылетели из Евро. Это было так странно и грустно, что все очень быстро закончилось на том чемпионате.
Хорошо, что мы выполнили задачу выйти на Евро-2024, но всегда есть некое "но". Можно было гораздо лучше сыграть на том чемпионате, однако сейчас мы имеем шанс выйти в лигу А, на следующий уровень, поэтому думаю это также для нас неплохо.
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