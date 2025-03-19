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Национальная сборная Украины

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Президент УАФ отреагировал на участие сборной на турнире в Канаде

Национальная сборная Украины

Пришло время приехать в гости в Канаду

Президент УАФ отреагировал на участие сборной на турнире в Канаде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УАФ отреагировал на участие сборной на турнире в Канаде.

Андрей Шевченко поблагодарил Канаду за приглашение и сказал, что кроме матчей будут еще благотворительные активности,

"Спасибо Канадской футбольной ассоциации за приглашение. Будущие матчи станут важным спортивным и социальным событием для наших стран.

Украинцы в Канаде всегда поддерживали нашу сборную по всему миру, теперь пришло время нам приехать к ним в гости. Готовим не только матчи, но и социальные и благотворительные активности", - заявил Шевченко.

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Напомним, что сборная Украины в июне 2025 года сыграет в Турнире четырех наций "Canadian Shield". Наши игроки проведут два матча: против Канады и Новой Зеландии.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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