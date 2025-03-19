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"Тут я не на его стороне", - Сабо рассказал, кого Ребров "забыл" вызвать на матчи с Бельгией

Национальная сборная Украины

Речь, конечно же, о Руслане Малиновском

"Тут я не на его стороне", - Сабо рассказал, кого Ребров "забыл" вызвать на матчи с Бельгией

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Экс-игрок и тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказал мнение, что главному тренеру национальной команды Сергею Реброву следовало вызвать Руслана Малиновского на матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии.

"Малиновский – отличный футболист. Он уже вернулся после травмы, сыграл в чемпионате Италии и смотрелся очень неплохо. Он видит поле, физически здоров, имеет отличный удар. Одно касание может изменить направление атаки, перевести мяч на другой фланг. Все у него есть.

В вопросе с Малиновским я не на стороне Реброва. Но он тренер видит игру по-своему и ищет другие варианты усиления. Но пока у него не все получается", – сказал Сабо.

Напомним, что Малиновский недавно восстановился после серьезной травмы, нов последнем матче "Дженоа" в Серии А отдал 2 ассиста.

Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.

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Сергей Ребров Украина Бельгия Йожеф Сабо Руслан Малиновский
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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