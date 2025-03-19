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"Тут я не на его стороне", - Сабо рассказал, кого Ребров "забыл" вызвать на матчи с Бельгией
Речь, конечно же, о Руслане Малиновском
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Экс-игрок и тренер "Динамо" и
"Малиновский – отличный футболист. Он уже вернулся после травмы, сыграл в чемпионате Италии и смотрелся очень неплохо. Он видит поле, физически здоров, имеет отличный удар. Одно касание может изменить направление атаки, перевести мяч на другой фланг. Все у него есть.
В вопросе с Малиновским я не на стороне Реброва. Но он тренер видит игру по-своему и ищет другие варианты усиления. Но пока у него не все получается", – сказал Сабо.
Напомним, что Малиновский недавно восстановился после серьезной травмы, нов последнем матче "Дженоа" в Серии А отдал 2 ассиста.
Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.
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