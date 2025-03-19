"Тут я не на его стороне", - Сабо рассказал, кого Ребров "забыл" вызвать на матчи с Бельгией

Экс-игрок и тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказал мнение, что главному тренеру национальной команды Сергею Реброву следовало вызвать Руслана Малиновского на матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии.

"Малиновский – отличный футболист. Он уже вернулся после травмы, сыграл в чемпионате Италии и смотрелся очень неплохо. Он видит поле, физически здоров, имеет отличный удар. Одно касание может изменить направление атаки, перевести мяч на другой фланг. Все у него есть.

В вопросе с Малиновским я не на стороне Реброва. Но он тренер видит игру по-своему и ищет другие варианты усиления. Но пока у него не все получается", – сказал Сабо.