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Ящук: Мудрика будет не хватать нашей сборной. Бельгия - фаворит противостояния

Национальная сборная Украины

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Ящук: Мудрика будет не хватать нашей сборной. Бельгия - фаворит противостояния

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший украинский футболист Олег Ящук, который долгое время играл в Бельгии, поделился ожиданиями от матчей плей-офф раунда Лиги наций Украина – Бельгия.

– За счет чего Украина может навязать борьбу более статусному сопернику в этом противостоянии?

– Жаль, что не будет Мудрика, его будет не хватать сборной. Против Бельгии можно было эффективно использовать его главное преимущество – скорость. Если бы это противостояние состояло из одной игры, то Украине могло быть проще. Но это футбол, он непредсказуем. В серии из двух матчей сборная Бельгии просто обязана выйти победителем, иначе ее не поймут.

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– То есть шансов на успех у команды Реброва маловато?

– Шансы есть всегда. Нельзя выходить на поле с мыслью, что победа невозможна. Сборной Украины нужно показать свой максимум, футболисты должны подойти в оптимальной форме, фактор удачи тоже играет немалую роль. Украина может воспользоваться тем, что у бельгийцев сменился тренер, ведь за несколько дней трудно сделать радикальные изменения к лучшему. Впрочем, думаю, что Бельгия – фаворит этого противостояния.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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