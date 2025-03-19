Сборная Украины прибыла в Мурсию на первый матч с Бельгией. ВИДЕО

Сборная Украины прибыла в Мурсию, где уже завтра на стадионе "Нуэва-Кондомина" сыграет первый матч стадии плей-офф Лиги наций против сборной Бельгии.

Сегодня состоятся предматчевые пресс-конференции тренеров, после чего команды проведут официальные предматчевые тренировки.

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Ранее стало известно, что Максим Таловеров не поможет сборной из-за травмы колена. Также под вопросом участие в первом матче Артема Довбика, у которого диагностировали вирусную инфекцию.

Ответный матч противостояния в Бельгии состоится в воскресенье, 23 марта.