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Сборная Украины прибыла в Мурсию на первый матч с Бельгией. ВИДЕО
Первый матч уже завтра
uaf.ua
Сегодня состоятся предматчевые пресс-конференции тренеров, после чего команды проведут официальные предматчевые тренировки.
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Ранее стало известно, что Максим Таловеров не поможет сборной из-за травмы колена. Также под вопросом участие в первом матче Артема Довбика, у которого диагностировали вирусную инфекцию.
Ответный матч противостояния в Бельгии состоится в воскресенье, 23 марта.
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