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Сергей Ребров - об ожидании от матча со сборной Бельгии: Надо работать на максимум
Главный тренер рассказал о сопернике
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал об ожиданиях матча Лиги Наций со сборной Бельгии.
По словам Реброва, в сборной Бельгии очень много конкуренции. Если Украина хочет играть на уровне с ними - надо работать на максимум.
"Сборная Бельгии очень сбалансирована, очень богатый выбор игроков. Хотя у них есть двое игроков, которые пропускают эту встречу, но очень большой выбор, считаю очень трудно готовиться, потому что на 100% не знаешь, кто будет играть на этой позиции. Действительно много игроков, много конкуренции.
Я не думаю, что сильно изменится схема игры с этим тренером. Мы анализировали, как он работал раньше. Я всегда говорю, мы анализируем, мы показываем ребятам, но очень важно, что покажем мы.
Если мы хотим играть на уровне с таким соперником - надо работать на максимум и показывать футбол, который мы требуем от нас", - сказал Ребров.
Напомним, что сборная Украины сыграет со сборной Бельгии 20 марта в 21:45 по киевскому времени.
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