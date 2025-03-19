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Сергей Ребров - об ожидании от матча со сборной Бельгии: Надо работать на максимум

Национальная сборная Украины
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Главный тренер рассказал о сопернике

Сергей Ребров - об ожидании от матча со сборной Бельгии: Надо работать на максимум

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал об ожиданиях матча Лиги Наций со сборной Бельгии.

По словам Реброва, в сборной Бельгии очень много конкуренции. Если Украина хочет играть на уровне с ними - надо работать на максимум.

"Сборная Бельгии очень сбалансирована, очень богатый выбор игроков. Хотя у них есть двое игроков, которые пропускают эту встречу, но очень большой выбор, считаю очень трудно готовиться, потому что на 100% не знаешь, кто будет играть на этой позиции. Действительно много игроков, много конкуренции.

Я не думаю, что сильно изменится схема игры с этим тренером. Мы анализировали, как он работал раньше. Я всегда говорю, мы анализируем, мы показываем ребятам, но очень важно, что покажем мы.

Если мы хотим играть на уровне с таким соперником - надо работать на максимум и показывать футбол, который мы требуем от нас", - сказал Ребров.

Напомним, что сборная Украины сыграет со сборной Бельгии 20 марта в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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