Артем на Бельгию - под вопросом. Ребров подтвердил, что у Довбика вирус

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подтвердил информацию о том, что форвард "Ромы" Артем Довбик подхватил вирус и может пропустить первый матч с Бельгией.

"Вчера Артем обратился с большой температурой. К сожалению, это инфекция. Наши врачи делают все возможное и невозможное. Завтра посмотрим. К сожалению, он не тренируется с общей группой.

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То же самое Максим Таловеров - он приехал в лагерь сборной с повреждением и уже вернулся в свой клуб. Остальные ребята работают, готовы на завтрашнюю игру и понимают, насколько эти матчи важны", - сказал Ребров.

Напомним, что матч Украина – Бельгия состоится в Мурсии в четверг, 20 марта, и начнется в 21:45.