  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Артем на Бельгию - под вопросом. Ребров подтвердил, что у Довбика вирус
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артем на Бельгию - под вопросом. Ребров подтвердил, что у Довбика вирус

Национальная сборная Украины
Обновлено

Плохие новости

Артем на Бельгию - под вопросом. Ребров подтвердил, что у Довбика вирус

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подтвердил информацию о том, что форвард "Ромы" Артем Довбик подхватил вирус и может пропустить первый матч с Бельгией.

"Вчера Артем обратился с большой температурой. К сожалению, это инфекция. Наши врачи делают все возможное и невозможное. Завтра посмотрим. К сожалению, он не тренируется с общей группой.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

То же самое Максим Таловеров - он приехал в лагерь сборной с повреждением и уже вернулся в свой клуб. Остальные ребята работают, готовы на завтрашнюю игру и понимают, насколько эти матчи важны", - сказал Ребров.

Напомним, что матч Украина – Бельгия состоится в Мурсии в четверг, 20 марта, и начнется в 21:45.

По теме
yellow-arrow
Еще один под вопросом? Защитник сборной Украины перед Бельгией тренировался индивидуально
yellow-arrow
Тренер сборной Украины сравнил прошлый матч со сборной Бельгии с завтрашним
yellow-arrow
"С Путиным разговаривать очень трудно", - Ребров прокомментировал переговоры Трампа и Путина
Сергей Ребров Украина Бельгия Артем Довбик Максим Таловеров
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости