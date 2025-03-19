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Артем на Бельгию - под вопросом. Ребров подтвердил, что у Довбика вирус
Плохие новости
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер
"Вчера Артем обратился с большой температурой. К сожалению, это инфекция. Наши врачи делают все возможное и невозможное. Завтра посмотрим. К сожалению, он не тренируется с общей группой.
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То же самое Максим Таловеров - он приехал в лагерь сборной с повреждением и уже вернулся в свой клуб. Остальные ребята работают, готовы на завтрашнюю игру и понимают, насколько эти матчи важны", - сказал Ребров.
Напомним, что матч Украина – Бельгия состоится в Мурсии в четверг, 20 марта, и начнется в 21:45.
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