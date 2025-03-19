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Защитник сборной Украины рассказал о настрое команды на матч против сборной Бельгии

Национальная сборная Украины

Подтвердил намерения тренера

Защитник сборной Украины рассказал о настрое команды на матч против сборной Бельгии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины рассказал о настрое команды на матч против сборной Бельгии.

Илья Забарный сказал, что к матчу Лиги Наций игроки сборной отнесутся серьезно и сыграют на максимум.

"Думаю, очень серьезно. Каждый из нас хочет представить свою страну против лучших соперников мира, лучших сборных, поэтому будем делать от себя максимум", - заявил защитник.

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Матч со сборной Бельгии за повышение в Дивизион А начнется 20 марта в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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