Национальная сборная Украины
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Защитник сборной Украины рассказал о настрое команды на матч против сборной Бельгии
Подтвердил намерения тренера
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины рассказал о настрое команды на матч против сборной Бельгии.
Илья Забарный сказал, что к матчу Лиги Наций игроки сборной отнесутся серьезно и сыграют на максимум.
"Думаю, очень серьезно. Каждый из нас хочет представить свою страну против лучших соперников мира, лучших сборных, поэтому будем делать от себя максимум", - заявил защитник.
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Матч со сборной Бельгии за повышение в Дивизион А начнется 20 марта в 21:45 по киевскому времени.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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