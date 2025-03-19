Атака на Реброва со стороны УАФ? Тренер прояснил ситуацию

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчем плей-офф раунда Лиги наций ответил на вопрос о якобы давлении на него со стороны функционеров УАФ.

- В последнее время некоторые журналисты пишут о том, что на вас якобы идет атака, вас якобы хотят вытеснить из УАФ. Возможно, это создает лишнее давление не команду?

- Я считаю, что любая игра сборной, это не только про результат, но и про дух украинцев. И парни понимают, что какой бы ни был статус матча, мы должны давать результат.

По поводу давления – я вообще первый раз слышу. Да, мне говорили, что про это пишут, но у меня абсолютно рабочие отношения с УАФ м Андреем Николаевичем Шевченко, и никаких проблем между нами не было.