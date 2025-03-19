Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атака на Реброва со стороны УАФ? Тренер прояснил ситуацию
В последнее время об этом часто писали СМИ
Максим Кучер - UA-Футбол
Главный тренер
- В последнее время некоторые журналисты пишут о том, что на вас якобы идет атака, вас якобы хотят вытеснить из УАФ. Возможно, это создает лишнее давление не команду?
- Я считаю, что любая игра сборной, это не только про результат, но и про дух украинцев. И парни понимают, что какой бы ни был статус матча, мы должны давать результат.
По поводу давления – я вообще первый раз слышу. Да, мне говорили, что про это пишут, но у меня абсолютно рабочие отношения с УАФ м Андреем Николаевичем Шевченко, и никаких проблем между нами не было.
Популярное сейчас
- Кремль обвинил Украину в "саботаже" договоренностей об отказе от ударов по энергетике
- Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Опасный выбор: кого Украине лучше получить в соперники на ЧМ-2026?
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной