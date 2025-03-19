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"С Путиным разговаривать очень трудно", - Ребров прокомментировал переговоры Трампа и Путина
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Фото: Олександр Приходько/UA-Football
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчем плей-офф раунда Лиги наций с Бельгией ответил на вопрос о разговоре президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.
– Хочу задать вопрос о состоявшемся вчера разговоре между Трампом и Путиным. Если вы имеете какое-то мнение или вы следили за ним – что вы думаете о последствиях?
– Для меня тяжело даже говорить об этом. Мы все ждем нашей свободы.
Помощь от США очень важна для нас, но, по моему мнению, с Путиным разговаривать очень трудно. Я думаю, мы должны верить, а США и другие должны помогать нам.
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