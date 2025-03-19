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Ребров сравнил прошлый матч против бельгийцев с завтрашним противостоянием
Сейчас две игры
Фото - Максим Кучер, UA-Футбол
Тренер сборной Украины сравнил прошлый матч против бельгийцев с завтрашним противостоянием.
Сергей Ребров сказал, что сборная Бельгии изменилась, стала интенсивнее, но нужно сконцентрироваться на своей игре.
"Я считаю, что вообще это совершенно разные матчи. В том матче нам нужна была победа, считаю, что создали достаточно моментов, могли побеждать. Сборную Бельгии устраивала ничья и они не были такие агрессивные.
В тех матчах, которые мы смотрели в Лиге Наций, была совсем другая команда, гораздо более интенсивная, чем та, которая играла против нас на Евро. Как я говорил, надо сосредоточиться на своей игре, уважать сборную Бельгии и завтра первая игра в этом противостоянии.
Сейчас две игры и надо понимать, что завтра мы играем первый тайм", - сказал Ребров.
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Напомним, что сборная Украины сыграет матч со сборной Бельгии 20 марта в 21:45 по киевскому времени.
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