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Ребров сравнил прошлый матч против бельгийцев с завтрашним противостоянием

Национальная сборная Украины
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Сейчас две игры

Ребров сравнил прошлый матч против бельгийцев с завтрашним противостоянием

Фото - Максим Кучер, UA-Футбол

Новина українською

Тренер сборной Украины сравнил прошлый матч против бельгийцев с завтрашним противостоянием.

Сергей Ребров сказал, что сборная Бельгии изменилась, стала интенсивнее, но нужно сконцентрироваться на своей игре.

"Я считаю, что вообще это совершенно разные матчи. В том матче нам нужна была победа, считаю, что создали достаточно моментов, могли побеждать. Сборную Бельгии устраивала ничья и они не были такие агрессивные.

В тех матчах, которые мы смотрели в Лиге Наций, была совсем другая команда, гораздо более интенсивная, чем та, которая играла против нас на Евро. Как я говорил, надо сосредоточиться на своей игре, уважать сборную Бельгии и завтра первая игра в этом противостоянии.

Сейчас две игры и надо понимать, что завтра мы играем первый тайм", - сказал Ребров.

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Напомним, что сборная Украины сыграет матч со сборной Бельгии 20 марта в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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