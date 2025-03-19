Ребров сравнил прошлый матч против бельгийцев с завтрашним противостоянием

Тренер сборной Украины сравнил прошлый матч против бельгийцев с завтрашним противостоянием.

Сергей Ребров сказал, что сборная Бельгии изменилась, стала интенсивнее, но нужно сконцентрироваться на своей игре.

"Я считаю, что вообще это совершенно разные матчи. В том матче нам нужна была победа, считаю, что создали достаточно моментов, могли побеждать. Сборную Бельгии устраивала ничья и они не были такие агрессивные.

В тех матчах, которые мы смотрели в Лиге Наций, была совсем другая команда, гораздо более интенсивная, чем та, которая играла против нас на Евро. Как я говорил, надо сосредоточиться на своей игре, уважать сборную Бельгии и завтра первая игра в этом противостоянии.

Сейчас две игры и надо понимать, что завтра мы играем первый тайм", - сказал Ребров.