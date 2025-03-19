Еще один под вопросом? Защитник сборной Украины перед Бельгией тренировался индивидуально

Сборная Украины прибыла в Мурсию, где уже завтра на стадионе "Нуэва-Кондомина" сыграет первый матч стадии плей-офф Лиги наций против сборной Бельгии.

В среду команда провела открытую тренировку, на которой вне общей группы работал защитник Валерий Бондарь.

Как сообщает корреспондент UA-футбол Максим Кучер, игрок работал индивидуально с физиотерапевтом. Ранее о каком-либо повреждении информации не было.

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Отметим, что первую игру против Бельгии из-за вируса может пропустить форвард Артем Довбик. Также из-за повреждения уже покинул лагерь сборной Украины защитник Максим Таловеров.

Напомним, что матч Украина – Бельгия состоится в Мурсии в четверг, 20 марта, и начнется в 21:45