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Еще один под вопросом? Защитник сборной Украины перед Бельгией тренировался индивидуально

Национальная сборная Украины
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Валерий Бондарь работал индивидуально

Еще один под вопросом? Защитник сборной Украины перед Бельгией тренировался индивидуально

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Сборная Украины прибыла в Мурсию, где уже завтра на стадионе "Нуэва-Кондомина" сыграет первый матч стадии плей-офф Лиги наций против сборной Бельгии.

В среду команда провела открытую тренировку, на которой вне общей группы работал защитник Валерий Бондарь.

Как сообщает корреспондент UA-футбол Максим Кучер, игрок работал индивидуально с физиотерапевтом. Ранее о каком-либо повреждении информации не было.

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Отметим, что первую игру против Бельгии из-за вируса может пропустить форвард Артем Довбик. Также из-за повреждения уже покинул лагерь сборной Украины защитник Максим Таловеров.

Напомним, что матч Украина – Бельгия состоится в Мурсии в четверг, 20 марта, и начнется в 21:45

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Черныш Максим Кучер
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