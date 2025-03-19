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Еще один под вопросом? Защитник сборной Украины перед Бельгией тренировался индивидуально
Валерий Бондарь работал индивидуально
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В среду команда провела открытую тренировку, на которой вне общей группы работал защитник Валерий Бондарь.
Как сообщает корреспондент UA-футбол Максим Кучер, игрок работал индивидуально с физиотерапевтом. Ранее о каком-либо повреждении информации не было.
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Отметим, что первую игру против Бельгии из-за вируса
Напомним, что матч Украина – Бельгия состоится в Мурсии в четверг, 20 марта, и начнется в 21:45
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