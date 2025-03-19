Олег Ящук: Летом в игре с нашей сборной Бельгия была никакая

Почти тридцать лет прошло с тех пор, как нападающий Олег Ящук, игравший в тернопольской "Ниве", перебрался в Бельгию. Тогда он заключил контракт с брюссельским "Андерлехтом", за который отыграл десять (!) сезонов. Затем, после непродолжительного вояжа в Грецию, украинский легионер продолжил выступления в бельгийском футболе, играя за "Серкль Брюгге" и "Вестерло". Сейчас 47-летний Ящук продолжает заниматься футбольными делами и жить в Бельгии, внимательно следя за событиями в Украине - как в стране в целом, так и в футболе в частности. Поэтому в канун матча плей-офф Лиги наций Украина - Бельгия корреспондент UA-Футбол долго не раздумывал, кто может компетентно поделиться мыслями о состоянии дел в команде "Красных дьяволов". Конечно же, Олег Ящук!

- Какие отметили бы отличия у сборной Бельгии нынешнего созыва от состава, который играл на чемпионате Европы 2024 года в Германии?

- Изменения, конечно же, есть. Самое главное - это новый тренер, который возглавил бельгийскую сборную. Для Руди Гарсии нынешний сбор является первым, а встреча с Украиной в Малаге станет для него дебютом на посту главного тренера. Я слушал его заявление, в котором он сказал, что будет работать не только на сегодня, но и на будущее. Подтверждением этого является хотя бы тот факт, что он вызвал в сборную нескольких молодых игроков, одному из которых всего 17 лет. Это полузащитник Жорти Мокио из амстердамского "Аякса". Кстати, Гарсия мог вызвать еще двух юных футболистов. Один из них атакующий полузащитник Константинос Карецас, который родился в Бельгии, а его родители из Греции. Этот 17-летний парень два года был в молодежной команде "Андерлехта", а сейчас играет за "Генк". Однако недавно он отдал предпочтение греческой сборной. А вторым мог стать правый полузащитник 19-летний Шемсдин Тальби из "Брюгге", однако сейчас этот игрок вызван в сборную Марокко. Из-за невозможности убедить этих двух футболистов играть за бельгийскую сборную лишился своего поста в Федерации футбола Бельгии один из функционеров, который ранее работал в "Андерлехте", а затем был главным скаутом по поиску талантов.

- В последнее время немало разговоров ведется относительно изменений на тренерском мостике сборной Бельгии. Известна ли истинная причина отставки Доменико Тедеско?

- Здесь даже нечего гадать - это результат. Так часто, как при каденции этого тренера в последние годы сборная Бельгии еще не проигрывала. Таких плохих показателей у нее уже давно не было. Думаю, что именно это и является основной причиной. Тем более, проблемы в команде возникли именно при этом тренере. Из-за Тедеско два года не выступает в сборной вратарь Тибо Куртуа. Правда, сейчас его снова вызвали в национальную команду.

- Насколько Руди Гарсия способен на серьезные победы с вверенным ему коллективом?

- Это нам только время покажет. Ведь сейчас в сборной Бельгии происходят кадровые изменения. Одни футболисты уже закончили карьеру, а другие в последние годы уже находятся на пути к этому. Поэтому у Гарсии будет задача готовить новую сборную, искать новых игроков и попытаться сформировать хорошую команду. Но я не думаю, что удастся в короткий промежуток времени создать такую сборную, которая была еще несколько лет назад.

- Сторонником какой тактической схемы является Руди Гарсия?

- Насколько мне известно из предыдущей работы этого тренера, то он использует 4-3-3. Это его любимая схема. Однако я слышал из интервью Гарсии, что когда мяч находится у его команды, то она играет по одной схеме, а вот когда без него, то перестраивается на другую.

- Известно, что в первом матче с Украиной бельгийской команде не сможет помочь группа игроков - в частности, Луи Опенда и Тимоти Кастань. Насколько весомой является потеря этих футболистов?

- Относительно Опенды, то его отсутствие - это действительно потеря. Это же касается и опытного Кастаня, который является основным игроком. Его явно будет не хватать. Еще двое исполнителей - Артур Теат и Малик Фофана также не сыграют с Украиной из-за травм.

- Как думаете, во что может вылиться конфликт в сборной Бельгии, который возник после решения вратаря Тибо Куртуа вернуться в ее ряды и демарша его коллеги по амплуа Куна Кастельса, решившего прекратить в ней выступления?

- Во вторник должна была состояться пресс-конференция на базе в Тюбизе, на которой, как говорил Руди Гарсия, должны были обсудить эту проблему и расставить все точки над "і". С тем, чтобы потом к этому вопросу не возвращаться, а двигаться дальше. В данном случае нельзя сказать, что Кун Кастельс - это потеря. Ведь как ни крути, а всем понятно, что играть будет Тибо Куртуа.

- Не приведут ли отголоски недоразумения в бельгийской сборной к разрозненным действиям на поле в матчах с Украиной?

- Не думаю. Все это произошло еще в период работы со сборной Тедеско. А сейчас, когда у ее руля стоит Гарсия, для подобных недоразумений никаких оснований нет. Он хорошо знает об этой проблеме и уверен, что после разговора с футболистами тема будет исчерпана. Да и какой тренер не хотел бы иметь в своей команде одного из лучших вратарей мира!

- Как оцениваете нынешнюю готовность главных звезд - Кевина де Брюйне и Рамелу Лукаку?

- В последнее время де Брюйне много страдал от травм, поэтому сейчас находится не в оптимальной физической форме. Что же касается Лукаку, то он как-никак каждую неделю играет. А вот как оба футболиста подойдут к этой игре - это вопрос. Мы же видели, когда на чемпионате Европы сборная Украины играла с Бельгией заключительный матч группового этапа, что было и как. Мне показалось, что как раз у этих бельгийских звезд, которые играют в разных чемпионатах, Лиге чемпионов и национальной сборной, перед поединком с Украиной как будто закончился бензин (улыбается). Они тогда играли без эмоций и совершенно ничего не могли сделать - ни де Брюйне, ни Лукаку. Поэтому очень важно, в какой форме оба футболиста подойдут к этой игре.

- В чем видятся вам сильные стороны Бельгии?

- Уже упомянутые де Брюйне, Лукаку, а также Жереми Доку - это игроки, которые из ничего могут создать опасный момент. Они умеют отдать остроумный пас, обыграть и забить. По моему мнению, именно в этих исполнителях во многом кроется успешная игра бельгийцев в атаке. Что касается линии обороны, то по сравнению с тем, каким было это звено еще несколько лет назад, то в нем не одни и те же игроки. Как по мне, защита сборной Бельгии сейчас намного слабее.

- За счет чего сборная Украины может достичь положительного результата в поединках с бельгийцами?

- Думаю, прежде всего за счет коллективной самоотдачи. Если сборная Украины будет выкладываться в поединках с бельгийцами на все 200 процентов в командных действиях, то это может стать залогом успеха. Мы видели, что в предыдущей встрече нашей сборной с "Красными дьяволами" немного не хватило фарта. Бельгия тогда на протяжении всей игры вообще была "никакая". И забей мы хотя бы один мяч - могли бы пройти в 1/8 финала. Поэтому учитывая это обстоятельство, можно сделать вывод, что в поединке в Малаге все возможно. Должно быть так, что украинские футболисты подойдут в этот день к игре в оптимальной форме - и тогда удача будет на их стороне.

- На что обратили бы внимание Сергея Реброва в первую очередь?

- Я думаю, что Ребров не хуже меня знает сборную Бельгии и ее игроков. Поэтому чем-то особенным ему мне не удастся помочь. В нашей сборной все прекрасно знают возможности бельгийских сборников, ведь многие из них играют в топовых клубах и постоянно находятся на виду.

- Чувствуется ли повышенный интерес к матчу с украинцами в Бельгии?

- Об Украине и так в последние годы много говорят, поэтому приезд нашей сборной в Бельгию явно не останется без внимания. Впрочем, в случае соперничества с любой другой командой интерес к матчу все равно будет. Ведь бельгийские футболисты не могут подойти к нему безответственно. Это было бы очень большой ошибкой. В Европе и, в частности в Бельгии, наших соотечественников сейчас очень много, поэтому если у кого-то есть возможность приехать в Генк и поддержать сборную Украины во втором матче с бельгийцами, то было бы замечательно.

- С просьбой достать билет к вам часто обращаются?

- Нет, такого не было. Сейчас с этим никаких проблем нет. Если билеты есть в наличии, то приобрести их через интернет не составляет труда.

- В гости к сборной Украины во время ее пребывания в Бельгии планируете заехать?

- На игре я точно буду - как тут не приехать? А вот посещу ли отель, где будет жить сборная - даже не знаю. Ведь не думаю, что перед игрой мой визит можно считать подходящим моментом. Обычно в команде такое не очень любят. Тем более, что второй матч будет очень важным. А после игры может быть так, что некоторые из сборников сразу будут уезжать. Поэтому как получится - так получится.

- Какой прогноз дадите на первый матч и дуэль в целом?

- Давать прогнозы и загадывать трудно, ведь это футбол. В нем может быть все, что угодно. Могу лишь сказать, что все будет решаться именно по сумме двух матчей. Повторюсь: если наша сборная отдастся игре на 200 процентов, тогда никто ее не упрекнет за результат. Ведь когда команда сделала все, что было в ее силах, но уступила из-за невезения или преимущества более сильного соперника, то это можно понять.