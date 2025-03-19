Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на ситуацию с Мудриком и рассказал о левом вингере сборной.

Журналисты заметили, что без Михаила Мудрика на левом фланге сборной возникает проблема. Главный тренер ответил, что есть вариант с игроком на этой позиции.

"Во-первых, мы все поддерживаем Михаила, мы помогаем. Уверен, это важный игрок для нашей сборной, это молодой игрок. Я ему желаю скорейшего возвращения в футбол - это очень важно для него и национальной сборной. Относительно завтрашней игры. Мы сделали сбор и товарищескую встречу играли между собой. Пытались попробовать несколько вариантов на этой позиции, завтра увидите, кто будет играть", - сказал Ребров.

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Напомним, что Михаил Мудрик не играет с 17 декабря из-за дисквалификации.