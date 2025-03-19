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Скрипник: Хорошо, что Ребров дает понюхать молодежи, что такое сборная
В контексте Мудрика
Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева
Известный украинский тренер Виктор Скрипник перед матчами плей-офф Лиги наций
– Нам сильно не хватит Мудрика в матчах с Бельгией?
– Каждая команда мечтает иметь игрока, делающего разницу. Мудрик со своей скоростью мог совершить разницу. Но сейчас нужно учиться играть без него. У сборной Бельгии тоже есть свои проблемы. Те же Де Брюйне и Куртуа то хотят играть за национальную команду, то не хотят. В сборной их могут принять уже не так дружелюбно, как раньше.
Преимущество сборной Украины в том, что у нас нет большой ротации и есть стабильная обойма. Новые имена в сборной появляются только через форс-мажоры, как с Мудриком. Но радует, что Ребров дает шанс на сборах молодежи, тому же Краснопиру из "Карпат" – понюхать, что такое сборная.
– Мудрику грозит длительная дисквалификация, если проба Б даст положительный результат. Сможет ли он потом возвратиться на высокий уровень?
– Мы же не знаем, на какой срок будет дисквалификация и будет ли вообще, поэтому не стоит об этом говорить раньше времени. Футболисты, бывает, после тяжелых травм возвращаются еще сильнее. У Эриксена были серьезные проблемы с сердцем, но он вернулся и играет на высоком уровне. Это зависит от характера и желания самого футболиста. Мудрику я хочу пожелать, чтобы все закончилось хорошо и украинский футбол не потерял этого игрока. Миша может принести еще очень много пользы.
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