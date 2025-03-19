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Национальная сборная Украины

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Без Довбика и Таловерова. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Бельгией. Фото, видео

Национальная сборная Украины
Обновлено

Матч состоится 20 марта в 21:45 по киевскому времени

Без Довбика и Таловерова. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Бельгией. Фото, видео

Фото - Максим Кучер, UA-Футбол

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Сборная Украины провела открытую тренировку перед матчем со сборной Бельгии.

Корреспондент UA-Футбол поделился кадрами с тренировки национальной сборной. Команда была без нападающего Артема Довбика, защитников Максима Таловерова и Валерия Бондаря. Последний тренируется индивидуально с физиотерапевтом.

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Видео с тренировки сборной:

Фото с тренировки сборной:

Фотогалерея

Фотогалерея

Без Довбика и Таловерова. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Бельгией. Фото, видео - фото 1Без Довбика и Таловерова. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Бельгией. Фото, видео - фото 2Без Довбика и Таловерова. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Бельгией. Фото, видео - фото 3Без Довбика и Таловерова. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Бельгией. Фото, видео - фото 4Без Довбика и Таловерова. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Бельгией. Фото, видео - фото 5

Напомним, что сборная Украины сыграет первый матч со сборной Бельгии 20 марта в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко Максим Кучер
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