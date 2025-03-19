Без Довбика и Таловерова. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Бельгией. Фото, видео

Сборная Украины провела открытую тренировку перед матчем со сборной Бельгии.

Корреспондент UA-Футбол поделился кадрами с тренировки национальной сборной. Команда была без нападающего Артема Довбика, защитников Максима Таловерова и Валерия Бондаря. Последний тренируется индивидуально с физиотерапевтом.

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Видео с тренировки сборной:

Відкрите тренування збірної України перед матчем зі збірною Бельгії. Частина перша.



Відео: UA-Футбол pic.twitter.com/Posq8P819H — Football Fan (@petrzel91535) March 19, 2025

Відкрите тренування збірної України перед матчем зі збірною Бельгії. Частина друга.



Відео: UA-Футбол pic.twitter.com/FxCJHnYEeO — Football Fan (@petrzel91535) March 19, 2025

Фото с тренировки сборной:

Фотогалерея

Фотогалерея

Напомним, что сборная Украины сыграет первый матч со сборной Бельгии 20 марта в 21:45 по киевскому времени.