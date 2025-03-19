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Без Довбика и Таловерова. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Бельгией. Фото, видео
Матч состоится 20 марта в 21:45 по киевскому времени
Фото - Максим Кучер, UA-Футбол
Сборная Украины провела открытую тренировку перед матчем со сборной Бельгии.
Корреспондент UA-Футбол поделился кадрами с тренировки национальной сборной. Команда была без нападающего Артема Довбика, защитников Максима Таловерова и Валерия Бондаря. Последний тренируется индивидуально с физиотерапевтом.
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Видео с тренировки сборной:
Відкрите тренування збірної України перед матчем зі збірною Бельгії. Частина перша.— Football Fan (@petrzel91535) March 19, 2025
Відео: UA-Футбол pic.twitter.com/Posq8P819H
Відкрите тренування збірної України перед матчем зі збірною Бельгії. Частина друга.— Football Fan (@petrzel91535) March 19, 2025
Відео: UA-Футбол pic.twitter.com/FxCJHnYEeO
Фото с тренировки сборной:
Фотогалерея
Напомним, что сборная Украины сыграет первый матч со сборной Бельгии 20 марта в 21:45 по киевскому времени.
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