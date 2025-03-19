Два или три центрбека? Ребров порассуждал о тактике на Бельгию

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчем плей-офф раунда Лиги наций против Бельгии порассуждал о тактике на поединок.

— Вы вызвали всего четырех центральных защитников. Можно ли считать это намеком на то, что сборная Украины не будет играть против Бельгии с тремя центрбеками, как это было на Евро? Почему именно таков выбор?

— Мы вызвали Александра Сватка, у нас хватает центральных защитников. Мы можем сыграть и в два, и в три центрбека. Когда команда играет с тремя, иногда функции игроков могут отличаться. Они могут номинально являться центральными защитниками, но выполнять другие функции. Иногда опорный полузащитник опускается ниже. Я считаю, что мы вызвали достаточное количество центральных защитников. У нас очень тяжелая ситуация с желтыми карточками, поэтому завтра нужно быть очень осторожными.

— Сегодня было объявлено об участии сборной Украины в товарищеском турнире , который пройдет в Канаде в июне.

– Да, у нас было несколько вариантов для этих матчей. Я очень рад, что мы выбрали Канаду, потому что это партнер Украины не только в плане футбола, но и в плане поддержки. Будет интересно сыграть там, ведь страна будет принимать матчи чемпионата мира. В Канаде очень великая украинская диаспора, для всех нас это будет очень приятно. Мы сыграем против Канады и Новой Зеландии. Насколько я помню, с последней наша сборная не играла. Это будет интересный опыт. Это важно для нас и страны.