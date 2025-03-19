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Национальная сборная Украины

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Забарный: На дисквалификации отдохнул, теперь приехал в полной готовности играть за сборную

Национальная сборная Украины
Обновлено

В четверг сборная Украины сыграет с Бельгией

Забарный: На дисквалификации отдохнул, теперь приехал в полной готовности играть за сборную

Дан Балашов - УАФ

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Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от первого матча с Бельгией в рамках плей-офф раунда Лиги наций, который состоится в четверг, 20 марта.

— На чем следует сконцентрировать внимание ? Чем могут быть опасны бельгийцы ?

- Важный матч, давно не было игр сборной. Для каждого футболиста это не просто поединок. Ты выходишь и демонстрируешь всему миру силу украинцев. Тем более что все знают, какая сейчас ситуация. Идет война, людям нужно дать что-нибудь положительное. Мы попытаемся это сделать. Важно сейчас выходить и показывать все, что мы можем. Я знаю, что от нас зависит многое, и мы можем дать многое.

- Из-за дисквалификации ты пропустил несколько матчей за клуб. Не растерял ли немного форму ?

– Я не потерял, а отдохнул, можно сказать. Провёл последний поединок за клуб, приехал в полной готовности играть за сборную.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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