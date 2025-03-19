Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Забарный: На дисквалификации отдохнул, теперь приехал в полной готовности играть за сборную
В четверг сборная Украины сыграет с Бельгией
Дан Балашов - УАФ
Защитник
— На чем следует сконцентрировать внимание ? Чем могут быть опасны бельгийцы ?
- Важный матч, давно не было игр сборной. Для каждого футболиста это не просто поединок. Ты выходишь и демонстрируешь всему миру силу украинцев. Тем более что все знают, какая сейчас ситуация. Идет война, людям нужно дать что-нибудь положительное. Мы попытаемся это сделать. Важно сейчас выходить и показывать все, что мы можем. Я знаю, что от нас зависит многое, и мы можем дать многое.
- Из-за дисквалификации ты пропустил несколько матчей за клуб. Не растерял ли немного форму ?
– Я не потерял, а отдохнул, можно сказать. Провёл последний поединок за клуб, приехал в полной готовности играть за сборную.
Популярное сейчас
- Пополнение в лазарете? Ключевой футболист сборной Украины может не сыграть против Бельгии
- Кремль обвинил Украину в "саботаже" договоренностей об отказе от ударов по энергетике
- Вернидуб стал тренером сборной Украины U-21. О чем договорились с Кривбассом?
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной