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Сразу 8 игроков сборной Украины под угрозой дисквалификации на матчи с Бельгией
С карточками перебор
Дан Балашов - УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчами плей-офф раунда Лиги наций сообщил, что сразу 8 игроков нашей команды находятся под угрозой дисквалификации.
"Как вы видите, у нас очень тяжелая ситуация с желтыми карточками. Восемь игроков на желтых карточках и завтрашнюю игру нужно быть очень осторожными", – сказал Ребров.
При этом, по данным Трибуны, под угрозой дисквалификации находятся Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Иван Калюжный, Артем Довбик и Роман Яремчук.
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Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.
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