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Сразу 8 игроков сборной Украины под угрозой дисквалификации на матчи с Бельгией

Национальная сборная Украины
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С карточками перебор

Сразу 8 игроков сборной Украины под угрозой дисквалификации на матчи с Бельгией

Дан Балашов - УАФ

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчами плей-офф раунда Лиги наций сообщил, что сразу 8 игроков нашей команды находятся под угрозой дисквалификации.

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"Как вы видите, у нас очень тяжелая ситуация с желтыми карточками. Восемь игроков на желтых карточках и завтрашнюю игру нужно быть очень осторожными", – сказал Ребров.

При этом, по данным Трибуны, под угрозой дисквалификации находятся Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Иван Калюжный, Артем Довбик и Роман Яремчук.

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Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.

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Украина Бельгия Роман Яремчук Артем Довбик Николай Матвиенко Иван Калюжный Николай Шапаренко Виталий Миколенко Ефим Конопля Георгий Судаков
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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