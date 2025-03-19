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Тренер Бельгии: В сборной Украины все игроки талантливы

Национальная сборная Украины

Надеется, что противостояние завершится на 180 минутах игры

Тренер Бельгии: В сборной Украины все игроки талантливы

UA-Футбол/ Максим Кучер

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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия ответил на вопросы корреспондента UA-Футбол по поводу сильных сторон национальной команды Украины. Однако выделить именно какого-нибудь определенного футболиста не захотел.

"В сборной Украины все игроки талантливы. Я лично нескольких знаю. Уровень игры завтра будет очень высоким.

Однако это будет первый тайм, а второй уже через три дня в Бельгии. Завтра все не завершится. Будет не 90 минут, а 180 минут. Надеюсь, что только 180 и не больше”, – сказал Гарсия.

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Добавим, что на пресс-конференции вместе с тренером впервые за долгое время присутствовал нападающий Ромелу Лукаку. Поэтому большинство вопросов бельгийских журналистов было именно к нему, в то же время Руди Гарсия очень долго ждал своей очереди.

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Однако конференция прошла очень непринужденно. Ромелу Лукаку много шутил с бельгийскими журналистами, Руди Гарсия эту волну поддерживал. Видно, что “красные дьяволы” находятся в хорошем настроении.

Матч между Украиной и Бельгией начнется завтра, 20 марта, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Максим Кучер
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