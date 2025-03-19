Тренер Бельгии: У меня не было времени на тактические эксперименты

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия перед матчем плей-офф Лиги наций с Украиной рассказал о потенциале своей команды.

"У меня не было времени на тактические эксперименты. Мне пришлось ограничиться разъяснением для футболистов моей философии игры в нападении и защите. Мы не успели с игроками узнать друг друга так, как нужно. Но я увидел интеллектуально развитых футболистов, готовых воспринимать информацию.

В клубе вы можете работать подольше. У сборной такого шанса нет. Конечно, я уже знал лидеров этой команды, прежде чем приехал сюда. Я разговаривал с такими ребятами, как Куртуа, Лукаку, Тилеманс, где Брюйне и Менье, в понедельник. Они – прирожденные лидеры", – заявил Гарсия.