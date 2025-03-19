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Тренер Бельгии: У меня не было времени на тактические эксперименты
Для Руди Гарсии это будет первый матч во главе сборной Бельгии
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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия перед матчем плей-офф Лиги наций с Украиной рассказал о потенциале своей команды.
"У меня не было времени на тактические эксперименты. Мне пришлось ограничиться разъяснением для футболистов моей философии игры в нападении и защите. Мы не успели с игроками узнать друг друга так, как нужно. Но я увидел интеллектуально развитых футболистов, готовых воспринимать информацию.
В клубе вы можете работать подольше. У сборной такого шанса нет. Конечно, я уже знал лидеров этой команды, прежде чем приехал сюда. Я разговаривал с такими ребятами, как Куртуа, Лукаку, Тилеманс, где Брюйне и Менье, в понедельник. Они – прирожденные лидеры", – заявил Гарсия.
Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.
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