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Тренер Бельгии: У меня не было времени на тактические эксперименты

Национальная сборная Украины
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Для Руди Гарсии это будет первый матч во главе сборной Бельгии

Тренер Бельгии: У меня не было времени на тактические эксперименты

фото из свободных источников

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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия перед матчем плей-офф Лиги наций с Украиной рассказал о потенциале своей команды.

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"У меня не было времени на тактические эксперименты. Мне пришлось ограничиться разъяснением для футболистов моей философии игры в нападении и защите. Мы не успели с игроками узнать друг друга так, как нужно. Но я увидел интеллектуально развитых футболистов, готовых воспринимать информацию.

В клубе вы можете работать подольше. У сборной такого шанса нет. Конечно, я уже знал лидеров этой команды, прежде чем приехал сюда. Я разговаривал с такими ребятами, как Куртуа, Лукаку, Тилеманс, где Брюйне и Менье, в понедельник. Они – прирожденные лидеры", – заявил Гарсия.

Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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