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"В первом поединке команды не будут рисковать", - Федецкий в матче Украина - Бельгия ставит на ничью
И это будет приемлемым итогом для нашей команды
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Экс-игрок
"Поскольку судьба противостояния будет решаться по результатам двух поединков, то завтра в Мурсии соперники особо не будут рисковать, и все закончится подписанием мирного соглашения - 1:1.
Считаю, что для украинской сборной это будет приемлемым итогом. Хотя, конечно, желательно, чтобы в Мурсии и в Генке наши обошлись без серьезных кадровых потерь", - сказал Федецкий.
Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.
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