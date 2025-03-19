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"В первом поединке команды не будут рисковать", - Федецкий в матче Украина - Бельгия ставит на ничью

Национальная сборная Украины
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И это будет приемлемым итогом для нашей команды

"В первом поединке команды не будут рисковать", - Федецкий в матче Украина - Бельгия ставит на ничью

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Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на первый поединок раунда плей-офф Лиги наций по футболу между сборными Украины и Бельгии.

"Поскольку судьба противостояния будет решаться по результатам двух поединков, то завтра в Мурсии соперники особо не будут рисковать, и все закончится подписанием мирного соглашения - 1:1.

Считаю, что для украинской сборной это будет приемлемым итогом. Хотя, конечно, желательно, чтобы в Мурсии и в Генке наши обошлись без серьезных кадровых потерь", - сказал Федецкий.

Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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