"В первом поединке команды не будут рисковать", - Федецкий в матче Украина - Бельгия ставит на ничью

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на первый поединок раунда плей-офф Лиги наций по футболу между сборными Украины и Бельгии.

"Поскольку судьба противостояния будет решаться по результатам двух поединков, то завтра в Мурсии соперники особо не будут рисковать, и все закончится подписанием мирного соглашения - 1:1.

Считаю, что для украинской сборной это будет приемлемым итогом. Хотя, конечно, желательно, чтобы в Мурсии и в Генке наши обошлись без серьезных кадровых потерь", - сказал Федецкий.