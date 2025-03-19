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"Мне больше нравится..." Скрипник перед матчами сборной сравнил Лунина и Трубина
Но выбирать, конечно же, Реброву
НВ Спорт
Известный украинский тренер Виктор Скрипник перед матчами плей-офф раунда Лиги наций с Бельгией сравнил голкиперов
"Я не нахожусь в сборной и не вижу весь процесс изнутри. Кто будет играть, решит главный тренер, чувствующий ауру футболистов и знающий, кто и как готов. У нас очень хорошие вратари.
Мне больше нравится Лунин, но это не значит, что Трубин хуже. Каждый из вратарей волнами выходит на свой пик – то Лунин играет лучше, то Трубина. Реброва [главного тренера] ждет непростой выбор", - сказал Скрипник.
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