"Мне больше нравится..." Скрипник перед матчами сборной сравнил Лунина и Трубина

Известный украинский тренер Виктор Скрипник перед матчами плей-офф раунда Лиги наций с Бельгией сравнил голкиперов сборной Украины - Анатолия Трубина ("Бенфика") и Андрея Лунина ("Реал").

"Я не нахожусь в сборной и не вижу весь процесс изнутри. Кто будет играть, решит главный тренер, чувствующий ауру футболистов и знающий, кто и как готов. У нас очень хорошие вратари.

Мне больше нравится Лунин, но это не значит, что Трубин хуже. Каждый из вратарей волнами выходит на свой пик – то Лунин играет лучше, то Трубина. Реброва [главного тренера] ждет непростой выбор", - сказал Скрипник.