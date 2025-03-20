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"Я был в курсе всего", - Лукаку перед матчем с Украиной рассказал о скандале с Куртуа
Говорят, что в Бельгии не все довольны возвращению Тибо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку перед матчами плей-офф раунда Лиги наций с
Напомним, что ранее СМИ писали о том, что не все в команде рады возвращению Куртуа, который то "уходит, то возвращается".
"Я очень доволен, потому что Куртуа вернулся. Я уже был в курсе всего, когда и как он покинул команду. Я знаю все детали. Но то, что произошло в раздевалке, остается в раздевалке.
Я все еще считаю, что все было не так уж и плохо. Есть команды, в которых происходят гораздо худшие вещи. Сейчас он вернулся, и это важно для команды", – сказал Лукаку.
Напомним, что первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.
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