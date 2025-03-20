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Без звездного форварда и игрока Шахтера. Известна заявка Украины на первый матч с Бельгией
Как и ожидалось
Getty Images/Global Images Ukraine
Опубликована заявка сборной Украины на первую игру в рамках плей-офф Лиги наций против Бельгии.
В список не попали нападающий "Ромы" Артем Довбик и защитник "Шахтера" Валерий Бондарь. Оба игрока пропустили последнюю тренировку "сине-желтых" в общей группы.
По информации наставника национальной команды Сергея Реброва, у Довбика инфекция и высокая температура.
Вратари: Лунин, Трубин, Ризнык
Защитники: Конопля, Михайличенко, Сыч, Сваток, Забарный, Миколенко, Матвиенко
Полузащитники: Калюжный, Ярмоленко, Судаков, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Ярмолюк, Гуцуляк, Назарина, Назаренко
Нападающие: Яремчук, Ванат
Матч запланирован на 20-е марта 2025-го года в 21:45.
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