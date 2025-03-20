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Без звездного форварда и игрока Шахтера. Известна заявка Украины на первый матч с Бельгией

Национальная сборная Украины

Как и ожидалось

Без звездного форварда и игрока Шахтера. Известна заявка Украины на первый матч с Бельгией

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Опубликована заявка сборной Украины на первую игру в рамках плей-офф Лиги наций против Бельгии.

В список не попали нападающий "Ромы" Артем Довбик и защитник "Шахтера" Валерий Бондарь. Оба игрока пропустили последнюю тренировку "сине-желтых" в общей группы.

По информации наставника национальной команды Сергея Реброва, у Довбика инфекция и высокая температура.

Вратари: Лунин, Трубин, Ризнык

Защитники: Конопля, Михайличенко, Сыч, Сваток, Забарный, Миколенко, Матвиенко

Полузащитники: Калюжный, Ярмоленко, Судаков, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Ярмолюк, Гуцуляк, Назарина, Назаренко

Нападающие: Яремчук, Ванат

Матч запланирован на 20-е марта 2025-го года в 21:45.

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Украина Бельгия Лига Наций Артем Довбик Валерий Бондарь
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