Без звездного форварда и игрока Шахтера. Известна заявка Украины на первый матч с Бельгией

Опубликована заявка сборной Украины на первую игру в рамках плей-офф Лиги наций против Бельгии.

В список не попали нападающий "Ромы" Артем Довбик и защитник "Шахтера" Валерий Бондарь. Оба игрока пропустили последнюю тренировку "сине-желтых" в общей группы.



По информации наставника национальной команды Сергея Реброва, у Довбика инфекция и высокая температура.

Вратари: Лунин, Трубин, Ризнык

Защитники: Конопля, Михайличенко, Сыч, Сваток, Забарный, Миколенко, Матвиенко

Полузащитники: Калюжный, Ярмоленко, Судаков, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Ярмолюк, Гуцуляк, Назарина, Назаренко

Нападающие: Яремчук, Ванат



Матч запланирован на 20-е марта 2025-го года в 21:45.