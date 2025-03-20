Прогулка по Мурсии. Есть ли футбольная атмосфера перед матчем Украина – Бельгия? – ФОТО

Новость о выборе Мурсии в качестве домашнего матча сопровождалась многими знаками вопроса. Президент УАФ Андрей Шевченко решил ответить на некоторые из них, поэтому объяснил, почему решили именно так. Кроме хорошего газона в марте, а также желания самого Реброва также руководствовались диаспорой в Испании, в частности в этом регионе.

Действительно, Аликанте славится множеством украинцев. Там даже отделение Новой почты есть. Однако этот город у моря расположен в 80 километрах от Мурсии. А что здесь? Что в самой Мурсии? Сейчас немного с ней познакомимся.

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Здесь базируется местный футбольный клуб "Реал Мурсия", играющий в третьем по силе дивизионе. Ранее "перцы" восемь раз выигрывали Сегунду, провели 18 сезонов в Примере. Но главное, что в их распоряжении стадион на 31 тысячу мест – именно на нем будут играть Украина и Бельгия.

Можно сказать, что расположен он за городом. Если провести параллель для украинских болельщиков, то это ориентировочно как "Арена Львов", но немного ближе к центру. Даже рядом также есть огромный торговый центр.

И вот именно на "Эстадио Энрике Рока" можно сейчас увидеть хоть какую-то информацию о матче сборной. Вокруг арены развешены таблички на украинском, что разрешено брать с собой на арену. А также есть несколько постеров с информацией о покупке билетов.

Да, это все, что связывает Мурсию с матчем сборной Украины. А хотя важно отметить еще один факт: и день до поединка, и сегодня в городе много "красных дьяволов". Болельщиков Бельгии немало. Некоторые даже семьями приехали поддержать свою команду. Ведут себя достаточно спокойно: в основном сидят в местных кафе.

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Кафе – это отдельная интересная история. Мы знаем о понятии у испанцев, как "сиеста". В оригинальном смысле это короткий отдых после обеда. Однако в Мурсии эта сиеста, кажется, постоянная. Центр города очень рассудителен, спокоен. В теплое время года (которого здесь большая часть времени) местные ресторанчики забиты по завязку. Скорее всего, смакуют местные тапасы. Или скорее смакуют саму жизнь.

В основном – это люди пожилого возраста. Нарядно одеты, прекрасно смотрятся, никуда не торопятся. Туристов не так уж много.

Единственное, что немного выбивало из колеи – это местный марафон. Он проходил по улочкам Мурсии за день до матча. И в потоке размеренности встретить сотни очень активных людей было необычным явлением.

То, что Мурсия не является туристической "Меккой", выдают цены на главные достопримечательности. Местный Собор – это настоящая жемчужина архитектуры. В нем переплелись несколько стилей. Также в глаза бросается и 93-метровая колокольня. А вход стоит всего пять евро.

То же касается Казино. Нет, здесь уже нет азартных игр. Зато сохранилась прекрасная архитектура, которой можно полюбоваться за те же пять евро. А входной билет в местный аквариум стоит один евро.

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Единственное, чего не хватало – это хотя бы немного футбольной или украинской атмосферы. За несколько часов прогулки по городу было замечено всего два флага: один – на балконе, а второй – на флагштоке. Даже у стадиона, где есть специальное место для флагов, сине-желтого там не было.

Билетов на матч выкуплено не так уж много. В продажу поступило около половины мест, но и на них не было ажиотажа. Цены на пропуски варьировались от 30 до 100 евро. Поэтому не стоит ожидать безумной поддержки, но она точно будет.

Мурсия – это красивый город, население которого равно примерно львовскому до начала полномасштабного вторжения России. Соответственно, он достаточно большой, а мы успели ознакомиться только с малой его частью. Это интересно открытию новой географической точки проведения поединков национальной сборной. Но все же как хочется снова увидеть "сине-желтых" на "Арене Львов", ОСК "Металлист", "Днепр-Арене", НСК "Олимпийский" и остальных украинских стадионах...

Фото: UA-Футбол