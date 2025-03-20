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Прогулка по Мурсии. Есть ли футбольная атмосфера перед матчем Украина – Бельгия? – ФОТО

Национальная сборная Украины
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Спокойный центр города, умеренные цены и "красные дьяволы"

Прогулка по Мурсии. Есть ли футбольная атмосфера перед матчем Украина – Бельгия? – ФОТО

UA-Футбол

Новина українською

Новость о выборе Мурсии в качестве домашнего матча сопровождалась многими знаками вопроса. Президент УАФ Андрей Шевченко решил ответить на некоторые из них, поэтому объяснил, почему решили именно так. Кроме хорошего газона в марте, а также желания самого Реброва также руководствовались диаспорой в Испании, в частности в этом регионе.

Действительно, Аликанте славится множеством украинцев. Там даже отделение Новой почты есть. Однако этот город у моря расположен в 80 километрах от Мурсии. А что здесь? Что в самой Мурсии? Сейчас немного с ней познакомимся.

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Здесь базируется местный футбольный клуб "Реал Мурсия", играющий в третьем по силе дивизионе. Ранее "перцы" восемь раз выигрывали Сегунду, провели 18 сезонов в Примере. Но главное, что в их распоряжении стадион на 31 тысячу мест – именно на нем будут играть Украина и Бельгия.

Можно сказать, что расположен он за городом. Если провести параллель для украинских болельщиков, то это ориентировочно как "Арена Львов", но немного ближе к центру. Даже рядом также есть огромный торговый центр.

И вот именно на "Эстадио Энрике Рока" можно сейчас увидеть хоть какую-то информацию о матче сборной. Вокруг арены развешены таблички на украинском, что разрешено брать с собой на арену. А также есть несколько постеров с информацией о покупке билетов.

Прогулка по Мурсии. Есть ли футбольная атмосфера перед матчем Украина – Бельгия? – ФОТО - изображение 1

Да, это все, что связывает Мурсию с матчем сборной Украины. А хотя важно отметить еще один факт: и день до поединка, и сегодня в городе много "красных дьяволов". Болельщиков Бельгии немало. Некоторые даже семьями приехали поддержать свою команду. Ведут себя достаточно спокойно: в основном сидят в местных кафе.

Прогулка по Мурсии. Есть ли футбольная атмосфера перед матчем Украина – Бельгия? – ФОТО - изображение 2

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Кафе – это отдельная интересная история. Мы знаем о понятии у испанцев, как "сиеста". В оригинальном смысле это короткий отдых после обеда. Однако в Мурсии эта сиеста, кажется, постоянная. Центр города очень рассудителен, спокоен. В теплое время года (которого здесь большая часть времени) местные ресторанчики забиты по завязку. Скорее всего, смакуют местные тапасы. Или скорее смакуют саму жизнь.

Прогулка по Мурсии. Есть ли футбольная атмосфера перед матчем Украина – Бельгия? – ФОТО - изображение 3

В основном – это люди пожилого возраста. Нарядно одеты, прекрасно смотрятся, никуда не торопятся. Туристов не так уж много.

Единственное, что немного выбивало из колеи – это местный марафон. Он проходил по улочкам Мурсии за день до матча. И в потоке размеренности встретить сотни очень активных людей было необычным явлением.

Прогулка по Мурсии. Есть ли футбольная атмосфера перед матчем Украина – Бельгия? – ФОТО - изображение 4

То, что Мурсия не является туристической "Меккой", выдают цены на главные достопримечательности. Местный Собор – это настоящая жемчужина архитектуры. В нем переплелись несколько стилей. Также в глаза бросается и 93-метровая колокольня. А вход стоит всего пять евро.

Прогулка по Мурсии. Есть ли футбольная атмосфера перед матчем Украина – Бельгия? – ФОТО - изображение 5

То же касается Казино. Нет, здесь уже нет азартных игр. Зато сохранилась прекрасная архитектура, которой можно полюбоваться за те же пять евро. А входной билет в местный аквариум стоит один евро.

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Единственное, чего не хватало – это хотя бы немного футбольной или украинской атмосферы. За несколько часов прогулки по городу было замечено всего два флага: один – на балконе, а второй – на флагштоке. Даже у стадиона, где есть специальное место для флагов, сине-желтого там не было.

Прогулка по Мурсии. Есть ли футбольная атмосфера перед матчем Украина – Бельгия? – ФОТО - изображение 6

Билетов на матч выкуплено не так уж много. В продажу поступило около половины мест, но и на них не было ажиотажа. Цены на пропуски варьировались от 30 до 100 евро. Поэтому не стоит ожидать безумной поддержки, но она точно будет.

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Мурсия – это красивый город, население которого равно примерно львовскому до начала полномасштабного вторжения России. Соответственно, он достаточно большой, а мы успели ознакомиться только с малой его частью. Это интересно открытию новой географической точки проведения поединков национальной сборной. Но все же как хочется снова увидеть "сине-желтых" на "Арене Львов", ОСК "Металлист", "Днепр-Арене", НСК "Олимпийский" и остальных украинских стадионах...

Фото: UA-Футбол

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Источник:
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Опубликовал: UA-Футбол
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