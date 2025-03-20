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Национальная сборная Украины

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Чемпионской ауры стало больше. Шевченко приехал поддержать сборную Украины

Национальная сборная Украины

Дополнительный заряд перед матчем

Чемпионской ауры стало больше. Шевченко приехал поддержать сборную Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко приехал поддержать сборную Украину перед первым поединком в плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Как показано на видео, легендарный экс-футболист прибыл в отель, в котором остановилась национальная команда.

Напомним, матч Украина - Бельгия состоится сегодня, 20 марта, на стадионе "Эстадио Энрике Рока де Мурсия". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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