Национальная сборная Украины
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Чемпионской ауры стало больше. Шевченко приехал поддержать сборную Украины
Дополнительный заряд перед матчем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко приехал поддержать сборную Украину перед первым поединком в плей-офф Лиги наций против Бельгии.
Как показано на видео, легендарный экс-футболист прибыл в отель, в котором остановилась национальная команда.
Напомним, матч Украина - Бельгия состоится сегодня, 20 марта, на стадионе "Эстадио Энрике Рока де Мурсия". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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