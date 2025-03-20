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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Появилось фото комплекта формы, в которой Украина сыграет с Бельгией

Национальная сборная Украины

Как и на Евро в прошлом году

Появилось фото комплекта формы, в которой Украина сыграет с Бельгией

УАФ

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) опубликовала фото формы, в которых на первый матч плей-офф Лиги наций выйдут на поле сборные Украины и Бельгии.

Наша национальная команда проведет игру в желтом комплекте, бельгийцы - в голубом.

Напомним, поединок между сборными Украины и Бельгии состоится сегодня, в испанской Мурсии. Начало - в 21:45 по киевскому времени.

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