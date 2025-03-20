Появилось фото комплекта формы, в которой Украина сыграет с Бельгией

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) опубликовала фото формы, в которых на первый матч плей-офф Лиги наций выйдут на поле сборные Украины и Бельгии.

Наша национальная команда проведет игру в желтом комплекте, бельгийцы - в голубом.

Напомним, поединок между сборными Украины и Бельгии состоится сегодня, в испанской Мурсии. Начало - в 21:45 по киевскому времени.