Национальная сборная Украины
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Появилось фото комплекта формы, в которой Украина сыграет с Бельгией
Как и на Евро в прошлом году
УАФ
Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) опубликовала фото формы, в которых на первый матч плей-офф Лиги наций выйдут на поле сборные Украины и Бельгии.
Наша национальная команда проведет игру в желтом комплекте, бельгийцы - в голубом.
Напомним, поединок между сборными Украины и Бельгии состоится сегодня, в испанской Мурсии. Начало - в 21:45 по киевскому времени.
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