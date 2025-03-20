  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Украина - Бельгия: кто фаворит матча по версии букмекеров?
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина - Бельгия: кто фаворит матча по версии букмекеров?

Национальная сборная Украины
Обновлено

В подопечных Реброва особо не верят

Украина - Бельгия: кто фаворит матча по версии букмекеров?

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 20 марта, сборная Украины проведет первый поединок плей-офф против Бельгии за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Значительное преимущество в преддверии встречи букмекеры отдают бельгийцам. Ставки на победу номинальных гостей в линейке лицензионного букмекера принимаются с коэффициентом 1.8, на триумф "сине-желтых" — 4.8. Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 3.5.

Напомним, матч между сборными состоится в 21:45 по Киеву.

GGbet
4.8
3.5
1.8
Узнать больше


Читайте такжеЧемпионской ауры стало больше. Шевченко приехал поддержать сборную Украины

По теме
yellow-arrow
Украина – Бельгия. Анонс и прогноз матча плей-офф Лиги наций на 20.03.2025
yellow-arrow
Появилось фото комплекта формы, в которой Украина сыграет с Бельгией
yellow-arrow
Чемпионской ауры стало больше. Шевченко приехал поддержать сборную Украины
Украина Бельгия букмекеры Лига Наций ставки
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости