Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина - Бельгия: кто фаворит матча по версии букмекеров?
В подопечных Реброва особо не верят
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 20 марта, сборная Украины проведет первый поединок плей-офф против Бельгии за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.
Значительное преимущество в преддверии встречи букмекеры отдают бельгийцам.
Напомним, матч между сборными состоится в 21:45 по Киеву.
Читайте такжеЧемпионской ауры стало больше. Шевченко приехал поддержать сборную Украины
Популярное сейчас
- "Россияне показывают отношение к миру". Зеленский показал последствия ночной атаки России
- Украина получила новую партию F-16 - Зеленский
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- "Тут я не на его стороне", - Сабо рассказал, кого Ребров "забыл" вызвать на матчи с Бельгией
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех