"Если продолжать в том же духе - почему нет?". 33-летний Будковский - о вызове в сборную Украины

33-летний капитан луганской "Зари" Филипп Будковский оценил свои шансы вернуться в национальную сборную Украины.

"Если продолжать в том же ключе и попасть в еврокубки - почему нет? Нападающим нужны голы. Видите, Филиппов тоже нашел себя в "Александрии", хоть он на год младше меня", - считает Филипп.

В этом сезоне Будковский забил 6 голов и отдал одну результативную передачу в 20 матчах на клубном уровне. В составе сборной Украины нападающий провел 6 игр.



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