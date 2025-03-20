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"Если продолжать в том же духе - почему нет?". 33-летний Будковский - о вызове в сборную Украины
Привел в пример другого опытного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine
33-летний капитан луганской "Зари" Филипп Будковский оценил свои шансы вернуться в национальную сборную Украины.
"Если продолжать в том же ключе и попасть в еврокубки - почему нет? Нападающим нужны голы. Видите, Филиппов тоже нашел себя в "Александрии", хоть он на год младше меня", - считает Филипп.
В этом сезоне Будковский забил 6 голов и отдал одну результативную передачу в 20 матчах на клубном уровне. В составе сборной Украины нападающий провел 6 игр.
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