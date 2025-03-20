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Федорчук: Бельгийцы сейчас сильнее, чем были на Евро
Эксперт порассуждал о сборной Бельгии
Getty Images / Global Images Ukraine
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился ожиданиями от матчей
- Как вы считаете возвращение ветеранов Куртуа, Де Брюйне, Лукаку, появление у руля опытного Руди Гарсии пойдет им на пользу?
– Это усиление, в частности, приход Гарсии должен повлиять на улучшение обстановки в раздевалке, потому что его предшественник – Тедеско позволял себе конфликтовать с подопечными. Уверен, что бельгийцы прибавят по сравнению с недавним Евро, где они явно переоценили свои силы. Хотя, прежде всего, многое будет зависеть от того, сможет продемонстрировать свои "козыри" украинская сборная.
– Сейчас большинство экспертов фаворитами считают именно бельгийцев. Как нашим ребятам нужно сыграть, чтобы этому помешать?
- Порадовать образцовой организацией игры, на высоте должен быть Анатолий Трубин, а Георгий Судаков должен донимать соперника своей креативностью, должны пригодиться и домашние заготовки при стандартных положениях у ворот бельгийцев.
Тем не менее, я склонен к тому, что в Мурсии соперники будут действовать осторожно и определение более сильного отложат до повторного противостояния в Генке. А сегодня будет результативная ничья – 1:1.
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