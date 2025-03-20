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Левченко: В отсутствие Довбика Яремчук может выдать матч всей жизни
В первом матче с Бельгией Довбик не сыграет
uaf.ua
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко перед матчами плей-офф
– Кто в этих матчах может о себе заявить?
– Рабочая этика Забарного вызывает у меня восхищение. Понятно, что Довбик не будет доступен на первый матч, но мы все знаем, что в решающий момент Яремчук может выдать матч всей жизни. Интересно будет посмотреть на Сватка, который на Евро здорово против Лукаку сыграл лично. Судаков на фоне такого соперника может напомнить о себе в Европе. Надеюсь увидеть дебют Ярмолюка.
Я ездил на игру "Арсенала" и ПСВ и наблюдал за Зиной. Даже если он сейчас мало играет в клубе, то в этих играх Саша с его опытом будут полезными. Эти матчи – лакмусовая бумажка, чтобы понять, на каком уровне мы сейчас находимся.
– Исходя из стратегии на две игры, стоит ли возвращаться к схеме, которая работала на Евро?
– Они будут доминировать, а мы, скорее всего, играть вторым номером.
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