Левченко: В отсутствии Довбика Яремчук может выдать матч всей жизни

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко перед матчами плей-офф Лиги наций , которые состоятся 20 и 23 марта, порассуждал о кадровом потенциале нашей команды.

– Кто в этих матчах может о себе заявить?

– Рабочая этика Забарного вызывает у меня восхищение. Понятно, что Довбик не будет доступен на первый матч, но мы все знаем, что в решающий момент Яремчук может выдать матч всей жизни. Интересно будет посмотреть на Сватка, который на Евро здорово против Лукаку сыграл лично. Судаков на фоне такого соперника может напомнить о себе в Европе. Надеюсь увидеть дебют Ярмолюка.

Я ездил на игру "Арсенала" и ПСВ и наблюдал за Зиной. Даже если он сейчас мало играет в клубе, то в этих играх Саша с его опытом будут полезными. Эти матчи – лакмусовая бумажка, чтобы понять, на каком уровне мы сейчас находимся.

– Исходя из стратегии на две игры, стоит ли возвращаться к схеме, которая работала на Евро?

– Они будут доминировать, а мы, скорее всего, играть вторым номером.