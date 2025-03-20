С Сычом и Ярмоленко. Известный тренер спрогнозировал состав Украины на Бельгию

Сегодня, 20-го марта, в испанской Малаге сборная Украины встретится с Бельгией в первом из двух матчей плей-офф Лиги наций. Один из авторитетных украинских специалистов Владимир Шаран поделился мыслями с корреспондентом UA-Футбол о противостоянии этих соперников и рассказал о своих нынешних делах.

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- Сейчас много разговоров ведется о том, что нынешняя сборная Бельгии не является такой сильной, как еще несколько лет назад. Но ведь это отнюдь не означает, что в сегодняшнем матче в Малаге, как и через три дня в Генке подопечных Сергея Реброва ждет легкая прогулка. Согласны?

- Понятно, что ни о какой легкой прогулке не может быть и речи. Тем более, что сборная Украины однозначно не считается фаворитом в этом матче. А смена тренера (имею ввиду бельгийцев) в большинстве случаев идет на позитив команде, в которой она состоялась. Это касается настроя на матч и повышенной ответственности футболистов. Особенно на первый поединок. Руди Гарсия - тренер очень опытный. Насколько мне известно, он не говорит, какая в матче с Украиной будет задействована тактическая схема. Он не рассекречивает своих замыслов, и правильно делает - по его мнению, в этом плане будет труднее нашей сборной. Особенно для ее тренерского штаба. А еще я отметил бы возвращение в сборную Бельгии опытного вратаря Тибо Куртуа. Это очень важный момент, ведь у него раньше были недоразумения с бывшим тренером Доменико Тедеско. Поэтому сейчас для бельгийцев наличие в составе одного из лучших голкиперов мира - это несомненный плюс.

- Какие факторы могут гарантировать сборной Украины положительный результат в противостоянии с бельгийцами?

- Как всегда - наш характер. Настоящий украинский характер! Желание победить, самоотдача. И, конечно же, организация игры, игровая дисциплина. Безусловно, не обойтись и без фарта. Он всегда должен присутствовать. Как известно, фартит всегда сильнейшим. Так что увидим, как настроятся наши ребята на сегодняшний поединок и насколько психологически они будут готовы. Ведь физически тот состав, который я в этой игре вижу, не вызывает каких-либо сомнений. Все ребята, которые находятся в обойме, набрали хорошие кондиции.

- Могли бы поделиться мыслями относительно стартового состава сборной Украины на поединок в Малаге?

- Да, попробую ориентировочно назвать. В воротах - Трубин, в защите справа - Сыч, в центре - Забарный, Матвиенко, слева - Миколенко. В опорной зоне полузащиты - Калюжный, Зинченко и Судаков, справа - Ярмоленко, слева - Цыганков, а в нападении будет играть Яремчук. Это мое субъективное мнение.

- Как вы считаете, отсутствие из-за недомогания Артема Довбика может сказаться на атакующем потенциале нашей сборной?

- Трудно сказать. Яремчук и Довбик - одноплановые игроки. А вот что касается их коллеги по амплуа, Ваната, то этот нападающий несколько иного стиля - он больше скоростной. Не могу сказать, что отсутствие Довбика в нынешнем матче может сказаться серьезным образом. Ведь Яремчук тоже является игроком хорошего уровня. Усилить же игру может Ванат - это однозначно. Можно по ходу матча перестроиться, сыграв по схеме 4-4-2. Все зависит от того, как именно будет складываться поединок.

- Много ли неожиданностей отметили для себя, ознакомившись с составом, вызванным Сергеем Ребровым на два матча с бельгийцами?

- Я считаю, что на сегодняшний день в заявке значится оптимальный список футболистов и выбор Реброва является правильным. Все мы из телетрансляций видели, что наставник сборной Украины в каждом туре весенней части чемпионата внимательно следил за игрой кандидатов в национальную команду, посещая матчи в разных городах. Он смотрел, кто в какой форме находится, все тщательно анализировал. Поэтому все игроки, которые вызваны в главную команду страны, в ней находятся вполне заслуженно.

- Чем заняты в период творческого отпуска?

- Занимаюсь исключительно собственным здоровьем. Поздней осенью прошлого года в одной из столичных клиник мне была сделана операция на колене. В течение двух месяцев вынужден был передвигаться на костылях, а теперь прохожу курс реабилитации. Это длительный и довольно непростой процесс, поэтому приходится постоянно быть на контроле врачей. Только что вернулся из Киева, куда ездил на несколько дней на очередную консультацию и обследование. Поэтому восстановление продолжается.

- Не соскучились ли за тренерской работой? Что в планах?

- Как я уже сказал, на данном этапе для меня главное - уделить внимание здоровью. Надеюсь, процесс восстановления много времени не займет. А уже потом буду думать о дальнейших планах в своей профессиональной карьере. Между тем стараюсь держать руку на пульсе футбольных дел в Украине, внимательно слежу и за событиями в других чемпионатах, в еврокубках и Лиге наций. Понятно, что каждому тренеру хочется, чтобы творческая пауза в карьере не была слишком длинной, и я в этом плане - не исключение. Процесс восстановления у меня должен завершиться по весне, а как будет дальше - время покажет. Если поступит приглашение от клуба, который имеет амбициозные планы или высокие цели, то с интересом погружусь в их реализацию.