Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок сборной Украины: Один Забарный не сможет остановить всю сборную Бельгии
Играть в обороне должны все
uaf.ua
Бывший полузащитник "Динамо" и
‒ Кто, по вашему мнению, должен играть в воротах Украины?
‒ Есть тренерский штаб, который решает. Мы здесь с вами сидим, знаете ли, вы в Украине, я – в Бельгии. Не нам гадать, кто и где должен играть или нет.
Там тренеры на месте, они видят тренировочный процесс, все матчи, которые ребята сыграли. У тренера есть понимание, как он хочет видеть построение игры и все прочее.
Не считаю нужным давать какие-то комментарии по поводу ребят, кто должен играть, кто не должен играть. Это решает все главный тренер и он ответственен за результат. Поэтому это только его ноша.
‒ Как вам форма Забарного?
‒ Трудно сказать – он пропустил довольно долгий промежуток времени, но те матчи, где он играл, были на топовом уровне.
‒ Сможет ли остановить нападение соперника?
‒ Считаю, что когда ты один играешь в защите, ты не можешь остановить всю сборную Бельгии. Это нонсенс, такого быть не может.
Защищается вся команда. Илья будет одним из лидеров сборной в защите и серьезно нам поможет в этих матчах.
‒ Какие перспективы у сборной у Макси Таловерова, неплохо стартовавшего в "Плимуте"?
‒ Не могу сказать – хорошо или плохо, не мне оценивать. Я так же наверняка, как и вы, вижу только результаты команды. Я знаю тренера Макси Мирона Муслича – он тренировал раньше в "Серкль Брюгге", потому понимаю, какую игру он хочет видеть от Таловерова.
Подходит ли эта игра для сборной или нет? Не мне разрешать. Жаль, что Таловеров вынужден уехать из лагеря сборной из-за травмы.
‒ Будут ли неожиданности в защите сборной Украины?
‒ Считаю, что в защите не будет каких-либо неожиданностей.
Если вы помните, на Евро мы играли вообще с тремя центральными защитниками, и это помогло сдержать атаку соперников. Тот же Тимчик очень качественно играл против Доку и ничего не дал ему сделать. Посмотрим, как будет в этот раз.
Популярное сейчас
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- "Россияне показывают отношение к миру". Зеленский показал последствия ночной атаки России
- Без звездного форварда и игрока Шахтера. Известна заявка Украины на первый матч с Бельгией
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной