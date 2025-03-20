Экс-форвард сборной Украины рассказал, как жить без Мудрика, и о роли Ярмоленко в сборной

Нападающий и капитан луганской "Зари" Филипп Будковский поделился ожиданиями от матчей плей-офф Лиги наций, в которых Украина сыграет с Бельгией.

– Сборная Украины может быть конкурентоспособной на фоне Бельгии?

– Приехали все лучшие сейчас. Если вспомнить последний поединок на Евро-24, то мы неплохо были готовы, но нам немного не повезло. В Бельгии нельзя сказать, что не все идеально: смена тренера, нет стабильности в результатах.

Читайте также Нападающий Зари: Равных Ванату в Украине сейчас нет

– Кто из ваших одноклубников заслуживает приглашения в сборную Украины?

– Решать тренеру сборной. Я отправил бы всех из украинцев. За них точно не будет стыдно.

– Ярмоленко с его опытом может быть вспомогательной опцией в матчах плей-офф?

– Должен быть один такой, кто может дать импульс и пинков в нужный момент.

– Как жить без Мудрика?

– В тренировочном процессе будет видно, на кого тренеры сделают ставку. Мудрик – большая потеря для Украины, но я уверен, что мы выйдем из этой ситуации.