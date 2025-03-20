  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Экс-форвард сборной Украины рассказал, как жить без Мудрика, и о роли Ярмоленко в сборной
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-форвард сборной Украины рассказал, как жить без Мудрика, и о роли Ярмоленко в сборной

Национальная сборная Украины
Обновлено

Филипп Будковский - о грядущих матчах Украины и Бельгии

Экс-форвард сборной Украины рассказал, как жить без Мудрика, и о роли Ярмоленко в сборной

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Нападающий и капитан луганской "Зари" Филипп Будковский поделился ожиданиями от матчей плей-офф Лиги наций, в которых Украина сыграет с Бельгией.

– Сборная Украины может быть конкурентоспособной на фоне Бельгии?

– Приехали все лучшие сейчас. Если вспомнить последний поединок на Евро-24, то мы неплохо были готовы, но нам немного не повезло. В Бельгии нельзя сказать, что не все идеально: смена тренера, нет стабильности в результатах.

Читайте такжеНападающий Зари: Равных Ванату в Украине сейчас нет

– Кто из ваших одноклубников заслуживает приглашения в сборную Украины?

– Решать тренеру сборной. Я отправил бы всех из украинцев. За них точно не будет стыдно.

– Ярмоленко с его опытом может быть вспомогательной опцией в матчах плей-офф?

– Должен быть один такой, кто может дать импульс и пинков в нужный момент.

– Как жить без Мудрика?

– В тренировочном процессе будет видно, на кого тренеры сделают ставку. Мудрик – большая потеря для Украины, но я уверен, что мы выйдем из этой ситуации.

По теме
yellow-arrow
Левченко: В отсутствии Довбика Яремчук может выдать матч всей жизни
yellow-arrow
УАФ показала в чём приедет сборная на матчи против Бельгии. Видео
yellow-arrow
Будет аншлаг. В Бельгии уже распродали все билеты на домашний матч против Украины
Заря (Луганск) Украина Филипп Будковский Бельгия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости