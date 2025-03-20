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Экс-форвард сборной Украины рассказал, как жить без Мудрика, и о роли Ярмоленко в сборной
Филипп Будковский - о грядущих матчах Украины и Бельгии
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Нападающий и капитан луганской "Зари" Филипп Будковский поделился ожиданиями от матчей плей-офф
– Сборная Украины может быть конкурентоспособной на фоне Бельгии?
– Приехали все лучшие сейчас. Если вспомнить последний поединок на Евро-24, то мы неплохо были готовы, но нам немного не повезло. В Бельгии нельзя сказать, что не все идеально: смена тренера, нет стабильности в результатах.
– Кто из ваших одноклубников заслуживает приглашения в сборную Украины?
– Решать тренеру сборной. Я отправил бы всех из украинцев. За них точно не будет стыдно.
– Ярмоленко с его опытом может быть вспомогательной опцией в матчах плей-офф?
– Должен быть один такой, кто может дать импульс и пинков в нужный момент.
– Как жить без Мудрика?
– В тренировочном процессе будет видно, на кого тренеры сделают ставку. Мудрик – большая потеря для Украины, но я уверен, что мы выйдем из этой ситуации.
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