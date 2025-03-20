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Национальная сборная Украины

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Он не зря на обложке матча. Журналист назвал кипера, который займет место в воротах сборной Украины на матч против Бельгии

Национальная сборная Украины
Обновлено

И это не Ризнык

Он не зря на обложке матча. Журналист назвал кипера, который займет место в воротах сборной Украины на матч против Бельгии

uaf.ua

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что на первый матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии место в воротах сборной Украины займет голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин.

"Андрей Лунин совсем не случайно на обложке матча. Из разных источников внутри сборной слышу, что именно голкипер "Реала" сегодня займет место в рамке", - написал Бурбас.

Напомним, что кроме Андрея Лунина в заявке на матч еще два кипера - Анатолий Трубин из "Бенфики" и Дмитрий Ризнык из "Шахтера".

Напомним, что матч Украина – Бельгия начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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Украина Бельгия Реал (Мадрид) Андрей Лунин Игорь Бурбас
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Prach13 (Дрогобич)
20.03.2025 в 17:48
Всі три воротарі високого рівня!
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Комментарии 1
avatar
Prach13 (Дрогобич)
20.03.2025 в 17:48
Всі три воротарі високого рівня!
sticker
Ответить
0
0

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