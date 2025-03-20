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Он не зря на обложке матча. Журналист назвал кипера, который займет место в воротах сборной Украины на матч против Бельгии
И это не Ризнык
uaf.ua
Украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что на первый матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии место в воротах
"Андрей Лунин совсем не случайно на обложке матча. Из разных источников внутри сборной слышу, что именно голкипер "Реала" сегодня займет место в рамке", - написал Бурбас.
Напомним, что кроме Андрея Лунина в заявке на матч еще два кипера - Анатолий Трубин из "Бенфики" и Дмитрий Ризнык из "Шахтера".
Напомним, что матч Украина – Бельгия начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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