Он не зря на обложке матча. Журналист назвал кипера, который займет место в воротах сборной Украины на матч против Бельгии

Украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что на первый матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии место в воротах сборной Украины займет голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин.

"Андрей Лунин совсем не случайно на обложке матча. Из разных источников внутри сборной слышу, что именно голкипер "Реала" сегодня займет место в рамке", - написал Бурбас.

Напомним, что кроме Андрея Лунина в заявке на матч еще два кипера - Анатолий Трубин из "Бенфики" и Дмитрий Ризнык из "Шахтера".

Напомним, что матч Украина – Бельгия начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.