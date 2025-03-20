Будет аншлаг. В Бельгии уже распродали все билеты на домашний матч против Украины

В Бельгии уже распродали все билеты на ответный матч плей-офф раунда Лиги наций с Украиной , который состоится 23 марта в Генке. Об этом сообщает королевская бельгийская футбольная ассоциация.

Матч состоится в Генке на стадионе "Сегека-Арена", который вмещает 25 тысяч болельщиков.

Напомним, что первый матч состоится сегодня и начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.