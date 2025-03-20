  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Будет аншлаг. В Бельгии уже распродали все билеты на домашний матч против Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будет аншлаг. В Бельгии уже распродали все билеты на домашний матч против Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Матч пройдет в Генке

Будет аншлаг. В Бельгии уже распродали все билеты на домашний матч против Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Бельгии уже распродали все билеты на ответный матч плей-офф раунда Лиги наций с Украиной, который состоится 23 марта в Генке. Об этом сообщает королевская бельгийская футбольная ассоциация.

Матч состоится в Генке на стадионе "Сегека-Арена", который вмещает 25 тысяч болельщиков.

Напомним, что первый матч состоится сегодня и начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

По теме
yellow-arrow
Экс-форвард сборной Украины рассказал, как жить без Мудрика, и о роли Ярмоленко в сборной
yellow-arrow
Левченко: В отсутствии Довбика Яремчук может выдать матч всей жизни
yellow-arrow
УАФ показала в чём приедет сборная на матчи против Бельгии. Видео
Украина Бельгия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Федерація футболу Бельгії
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости