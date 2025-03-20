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Будет аншлаг. В Бельгии уже распродали все билеты на домашний матч против Украины
Матч пройдет в Генке
Getty Images/Global Images Ukraine
В Бельгии уже распродали все билеты на ответный матч плей-офф раунда Лиги наций с
Матч состоится в Генке на стадионе "Сегека-Арена", который вмещает 25 тысяч болельщиков.
Напомним, что первый матч состоится сегодня и начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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Источник:Федерація футболу Бельгії
Опубликовал: Михаил Черныш
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