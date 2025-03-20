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С Луниным, Коноплей и Калюжным. Стартовые составы на матч Украина - Бельгия
Стартовые составы команд
uaf.ua
Сегодня, 20 марта, в испанской Мурсии состоится первый матч плей-офф раунда Лиги наций, в котором
Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.
Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Калюжный, Судаков, Шапаренко, Зинченко, Цыганков, Яремчук
Запасные: Трубин, Ризнык, Михайличенко, Сыч, Сваток, Ярмоленко, Буяльский, Ванат, Ярмолюк, Гуцуляк, Назарина, Назаренко
Бельгия: Куртуа, де Кейпер, Дебаст, де Винтер, Мехеле, Менье, Троссар, де Брюйне, Тилеманс, де Кателаре, Лукаку
Запасные: Ламменс, Селс, Аль-Дахиль, Фас, Раскин, Батшуайи, Лукибакио, Хейнен, Ванакен, Мокио, Доку, Салемакерс
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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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