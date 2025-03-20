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С Луниным, Коноплей и Калюжным. Стартовые составы на матч Украина - Бельгия

Национальная сборная Украины
Обновлено

Стартовые составы команд

С Луниным, Коноплей и Калюжным. Стартовые составы на матч Украина - Бельгия

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 20 марта, в испанской Мурсии состоится первый матч плей-офф раунда Лиги наций, в котором сборная Украины сыграет с Бельгией.

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.

Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Калюжный, Судаков, Шапаренко, Зинченко, Цыганков, Яремчук

Запасные: Трубин, Ризнык, Михайличенко, Сыч, Сваток, Ярмоленко, Буяльский, Ванат, Ярмолюк, Гуцуляк, Назарина, Назаренко

Бельгия: Куртуа, де Кейпер, Дебаст, де Винтер, Мехеле, Менье, Троссар, де Брюйне, Тилеманс, де Кателаре, Лукаку

Запасные: Ламменс, Селс, Аль-Дахиль, Фас, Раскин, Батшуайи, Лукибакио, Хейнен, Ванакен, Мокио, Доку, Салемакерс

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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Комментарии
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Mexxxxx (Просяна)
20.03.2025 в 21:16
Упорно ставит Лунина. Вратарь без практики, главное с какого ж клуба. Ну не нравится Трубин та лучше уже Ризныка.
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Комментарии 6
Mexxxxx (Просяна)
20.03.2025 в 21:16
Упорно ставит Лунина. Вратарь без практики, главное с какого ж клуба. Ну не нравится Трубин та лучше уже Ризныка.
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Caballero (DC)
20.03.2025 в 21:26
Лунін нефартовий. Як і Ребров.
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Kaiso Vegas
20.03.2025 в 21:31
Ви б краще за двох Колюнь у основі переймались, а не за Луніна, от від кого можна чекати «перлів» А воротніки у нас усі гарного рівня
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vlotko (Броди)
20.03.2025 в 21:33
Чому "упорно", тільки друга гра за останній час. На другу гру з Бельгією буде стояти Трубін. Трубін підмочив свою репутацію в матчах єврокубка за Бенфіку.
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vlotko (Броди)
20.03.2025 в 21:05
Буде цікаве протистояння між воротарями Лунін-Куртуа, але навантаження на Луніна буде у рази більше. З півзахистом у нас будуть проблеми.
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MaximSK (Киев)
20.03.2025 в 20:43
Мне кажется Шапаренко не стоит выпускать в основе сборной, во первых он не в форме, во вторых в целом не впечатлил он своей игрой в прошлом году за сборную.
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