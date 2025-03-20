Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборные Украины и Бельгии прибыли на матч Лиги Наций. Видео приезда команд
Настроены серьёзно
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Украины и Бельгии прибыли на матч Лиги Наций.
Корреспондент UA-Футбол показал видео прибытия сборных Украины и Бельгии. Как сообщалось ранее, украинцы приехали в эксклюзивном джерси, разработанными специально для УАФ.
Видео прибытия команд:
Прибуття збірних України та Бельгії pic.twitter.com/9NFjefulbZ— Football Fan (@petrzel91535) March 20, 2025
К слову, уже известны стартовые составы сборных Украины и Бельгии на очное противостояние за повышение / сохранение в Дивизион А Лиги Наций.
Известно, что капитаном сборной Бельгии в первом матче будет Ромелу Лукаку.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Противостояние начнётся в 21:45 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Без звездного форварда и игрока Шахтера. Известна заявка Украины на первый матч с Бельгией
- Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех