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Сборные Украины и Бельгии прибыли на матч Лиги Наций. Видео приезда команд

Национальная сборная Украины

Настроены серьёзно

Сборные Украины и Бельгии прибыли на матч Лиги Наций. Видео приезда команд

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборные Украины и Бельгии прибыли на матч Лиги Наций.

Корреспондент UA-Футбол показал видео прибытия сборных Украины и Бельгии. Как сообщалось ранее, украинцы приехали в эксклюзивном джерси, разработанными специально для УАФ.

Видео прибытия команд:

К слову, уже известны стартовые составы сборных Украины и Бельгии на очное противостояние за повышение / сохранение в Дивизион А Лиги Наций.

Известно, что капитаном сборной Бельгии в первом матче будет Ромелу Лукаку.

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Противостояние начнётся в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко Максим Кучер
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