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У противников есть свой Зинченко. Появились кадры общения украинца с одним из капитанов сборной Бельгии

Национальная сборная Украины
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Кадры вызовут ностальгию

У противников есть свой Зинченко. Появились кадры общения украинца с одним из капитанов сборной Бельгии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Появились кадры общения Александра Зинченко с одним из капитанов сборной Бельгии.

Украинец общался на поле с полузащитником бельгийцев Кевином де Брюйне. У них есть похожие качества во внешности.

Момент попал на видео:

Напомним, что Александр Зинченко и Кевин де Брюйне вместе играли за английский "Манчестер Сити" до июля 2022 года. После украинский защитник перешёл в лондонский "Арсенал".

К слову, Александр Зинченко выходит за сборную Украины с первых минут.

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Матч между сборными Украины и Бельгии состоится в 21:45 по киевскому времени.

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Украина Бельгия Александр Зинченко Кевин Де Брюйне
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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