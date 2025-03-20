У противников есть свой Зинченко. Появились кадры общения украинца с одним из капитанов сборной Бельгии

Появились кадры общения Александра Зинченко с одним из капитанов сборной Бельгии.

Украинец общался на поле с полузащитником бельгийцев Кевином де Брюйне. У них есть похожие качества во внешности.

Момент попал на видео:

Два Зінченка говорять між собою pic.twitter.com/nQFJGXO23Z — Football Fan (@petrzel91535) March 20, 2025

УАФ теж поставила Зінченка та Кевіна



Відео: УАФ pic.twitter.com/4dvQuJhAR7 — Football Fan (@petrzel91535) March 20, 2025

Напомним, что Александр Зинченко и Кевин де Брюйне вместе играли за английский "Манчестер Сити" до июля 2022 года. После украинский защитник перешёл в лондонский "Арсенал".

К слову, Александр Зинченко выходит за сборную Украины с первых минут.

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Матч между сборными Украины и Бельгии состоится в 21:45 по киевскому времени.