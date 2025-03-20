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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Руководство УАФ в восторге. В Adidas рассказали, когда представят эксклюзивную форму сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Неужели известна дата?

Руководство УАФ в восторге. В Adidas рассказали, когда представят эксклюзивную форму сборной Украины

uaf.ua

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Генеральный директор компании adidas в Украине, рассказал когда сборная Украины получит домашнюю форму с эксклюзивным дизайном.

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"Дизайн новой формы сборной Украины уже утвержден. Часть руководства УАФ уже видела эту форму, щупала ее. И они в восторге. И мы уверены, что в восторге будут и футболисты, уверены на 200%.

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Этот дизайн составлен с учетом пожеланий фанов, с учетом историчности. На осень мы планируем релиз домашней формы, желтую, а выездную форму, другого цвета, планируем презентовать в 2026 году, в первые месяцы", – сказал Маринич.

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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
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