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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Глава УАФ приехал в Мурсию поддержать национальную сборную. Видео

Национальная сборная Украины

Как же без него

Глава УАФ приехал в Мурсию поддержать национальную сборную. Видео

Фото: АВТ Баварія

Новина українською

Глава УАФ приехал в Мурсию поддержать национальную сборную.

На стадионе присутствует председатель Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко. Кадрами со стадиона поделился корреспондент UA-Футбол.

Видно, как Шевченко зашел на трибуны и занял свое место.

Видео:

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Напомним, что Украина сыграет первый поединок с Бельгией в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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