Национальная сборная Украины
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Глава УАФ приехал в Мурсию поддержать национальную сборную. Видео
Как же без него
Фото: АВТ Баварія
Глава УАФ приехал в Мурсию поддержать национальную сборную.
На стадионе присутствует председатель Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко. Кадрами со стадиона поделился корреспондент UA-Футбол.
Видно, как Шевченко зашел на трибуны и занял свое место.
Видео:
Андрій Миколайович Шевченко – на місці, голова УАФ підтримуватиме збірну України в Мурсії pic.twitter.com/n4ejvfuTmF— Football Fan (@petrzel91535) March 20, 2025
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Напомним, что Украина сыграет первый поединок с Бельгией в 21:45 по киевскому времени.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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