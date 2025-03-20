Глава УАФ приехал в Мурсию поддержать национальную сборную. Видео

Глава УАФ приехал в Мурсию поддержать национальную сборную.

На стадионе присутствует председатель Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко. Кадрами со стадиона поделился корреспондент UA-Футбол.

Видно, как Шевченко зашел на трибуны и занял свое место.

Видео:

Андрій Миколайович Шевченко – на місці, голова УАФ підтримуватиме збірну України в Мурсії pic.twitter.com/n4ejvfuTmF — Football Fan (@petrzel91535) March 20, 2025

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Напомним, что Украина сыграет первый поединок с Бельгией в 21:45 по киевскому времени.