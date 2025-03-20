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Кобин: Критика Реброва была, и она была справедлива

Национальная сборная Украины
Обновлено

Но сейчас команда себя улучшает

Кобин: Критика Реброва была, и она была справедлива

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин перед матчем Лиги наций с Бельгией поделился мнением об игре сборной Украины под руководством Сергея Реброва.

"Мы говорим о фактах, о том, что произойдет на футбольном поле. Если команда играет плохо, об этом нужно говорить. Критика в сторону Сергея Реброва была, и она была справедлива. Команда не показывала тот уровень игры, которого мы все ожидали с таким уровнем игроков.

Конечно, мы понимаем, что нужно время, но сколько этого времени нужно, покажет только сама игра и результаты.

Но однозначно команда себя улучшает, например во время игры на стандартных положениях. Где мы отказались от высокого прессинга и пытаемся играть в сбалансированный футбол. Команда начинает быть сбалансированной, и мне это нравится", – сказал Кобин.

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Источник:
Футбол 2.0
Опубликовал: Михаил Черныш
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