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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Пока ничья, но есть проблемы. Защитник сборной Украины получил травму в матче с Бельгией

Национальная сборная Украины

Ефим Конопля ушел с поля уже в первом тайме

Пока ничья, но есть проблемы. Защитник сборной Украины получил травму в матче с Бельгией

Фото: УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В испанской Мурсии проходит первый матч плей-офф раунда Лиги наций, в котором сборная Украины играет с Бельгией.

Счет в матче пока 0:0, но в составе нашей команды уже в середине первого тайма произошла вынужденная замена. После стыка с Троссаром поле из-за повреждения голеностопа покинул защитник Ефим Конопля. Вместо него на 25-й минуте вышел Алексей Сыч.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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