Национальная сборная Украины
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Пока ничья, но есть проблемы. Защитник сборной Украины получил травму в матче с Бельгией
Ефим Конопля ушел с поля уже в первом тайме
Фото: УАФ
В испанской Мурсии проходит первый матч плей-офф раунда Лиги наций, в котором сборная Украины играет с Бельгией.
Счет в матче пока 0:0, но в составе нашей команды уже в середине первого тайма произошла вынужденная замена. После стыка с Троссаром поле из-за повреждения голеностопа покинул защитник Ефим Конопля. Вместо него на 25-й минуте вышел Алексей Сыч.
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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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