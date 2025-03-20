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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Снова стандарт. Снова Лукаку. Бельгия открыла счет в матче с Украиной. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Пропустили в конце первого тайма

Снова стандарт. Снова Лукаку. Бельгия открыла счет в матче с Украиной. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В испанской Мурсии проходит первый матч плей-офф раунда Лиги наций, в котором сборная Украины играет с Бельгией.

Наша сборная неплохо начала матч, но Бельгия постепенно перехватила инициативу и в концовке 1-го тайма открыла счет. На 40-й минуте подача от де Брюйне с флангового штрафного и Лукаку головой подрезал мяч в сетку. 0:1.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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MaximSK (Киев)
20.03.2025 в 22:49
Уровень сборной Украины падает с Ребровым увы, ни обороны, ни атаки нет. Мы играем на уровне сборной Македонии максимум сейчас. А из игроков худший Яремчук
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Комментарии 4
MaximSK (Киев)
20.03.2025 в 22:49
Уровень сборной Украины падает с Ребровым увы, ни обороны, ни атаки нет. Мы играем на уровне сборной Македонии максимум сейчас. А из игроков худший Яремчук
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0
1
alex.belogubko (одесса)
20.03.2025 в 22:44
а кто говорил что мы выиграем и не надейтесь--их пока хватило на первые 10 минут --игры вообще нет
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Батько Махно (N)
20.03.2025 в 22:51
"Игры вообще нет" - точно подмечено.
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Батько Махно (N)
20.03.2025 в 22:44
смотреть либо с корвалолом, либо с вискарем.... хотя одно другому не помеха.
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