Снова стандарт. Снова Лукаку. Бельгия открыла счет в матче с Украиной. ВИДЕО

В испанской Мурсии проходит первый матч плей-офф раунда Лиги наций, в котором сборная Украины играет с Бельгией.

Наша сборная неплохо начала матч, но Бельгия постепенно перехватила инициативу и в концовке 1-го тайма открыла счет. На 40-й минуте подача от де Брюйне с флангового штрафного и Лукаку головой подрезал мяч в сетку. 0:1.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.