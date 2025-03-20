Национальная сборная Украины
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Снова стандарт. Снова Лукаку. Бельгия открыла счет в матче с Украиной. ВИДЕО
Пропустили в конце первого тайма
Getty Images/Global Images Ukraine
В испанской Мурсии проходит первый матч плей-офф раунда Лиги наций, в котором сборная Украины играет с Бельгией.
Наша сборная неплохо начала матч, но Бельгия постепенно перехватила инициативу и в концовке 1-го тайма открыла счет. На 40-й минуте подача от де Брюйне с флангового штрафного и Лукаку головой подрезал мяч в сетку. 0:1.
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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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MaximSK (Киев)
20.03.2025 в 22:49
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