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Неприятные прогнозы. Спортивный врач назвал срок восстановления Ефима Конопли

Национальная сборная Украины
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Здоровья футболисту

Неприятные прогнозы. Спортивный врач назвал срок восстановления Ефима Конопли

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Спортивный врач назвал срок восстановления Ефима Конопли.

Дмитрий Бабелюк рассказал, что защитник получил в матче травму дельтовидной связки голеностопа.

"Падение произошло на развернутую стопу наружу, травмируя внутреннюю группу связок голеностопа. Поэтому можно прогнозировать травму дельтовидной связки голеностопа", - написал врач.

Восстановление от травмы занимает от 3-5 недель. В худшем случае при разрыве синдесмоза срок восстановления может быть и до 2 месяцев. По словам Бабелюка, признаков этого не было.

Ответный матч пройдет 23 марта и маловероятно, что Конопля примет в нем участие.

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Ефим Конопля сел на газон и не смог продолжить игру. Защитник ушел с поля на 25-й минуте.

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Источник:
Hospital Pass
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
20.03.2025 в 22:42
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
20.03.2025 в 22:42
отправили в отпуск
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0
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