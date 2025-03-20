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Неприятные прогнозы. Спортивный врач назвал срок восстановления Ефима Конопли
Здоровья футболисту
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Спортивный врач назвал срок восстановления Ефима Конопли.
Дмитрий Бабелюк рассказал, что защитник получил в матче травму дельтовидной связки голеностопа.
"Падение произошло на развернутую стопу наружу, травмируя внутреннюю группу связок голеностопа. Поэтому можно прогнозировать травму дельтовидной связки голеностопа", - написал врач.
Восстановление от травмы занимает от 3-5 недель. В худшем случае при разрыве синдесмоза срок восстановления может быть и до 2 месяцев. По словам Бабелюка, признаков этого не было.
Ответный матч пройдет 23 марта и маловероятно, что Конопля примет в нем участие.
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Ефим Конопля сел на газон и не смог продолжить игру. Защитник ушел с поля на 25-й минуте.
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